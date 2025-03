Hamilton egy ideig vezetett, végül 10. lett az első ferraris futamán

Fotó: Paul Crock / AFP

Adami és Hamilton egyébként a verseny közben is többször nem találta meg a közös hangot, a brit pilóta több alkalommal is arra kérte a versenymérnökét, hogy maradjon egy kicsit csendben, és hagyja rá a döntéseket. Ez részben azzal is magyarázható, hogy a hétszeres világbajnok először vezette a Ferrarit esős körülmények között, így minden bizonnyal még a szokásosnál is jobban kellett összpontosítania az Ausztrál Nagydíjon – a futamot követően ugyanakkor mégis

megdicsérte Adamit, amiért segíteni próbálta őt.

A 2025-ös F1-szezon március 21. és 23. között a sprintfutamos Kínai Nagydíjjal folytatódik.