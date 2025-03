A nemzetközi moziadatbázis, az imdb szerint valami egészen elképesztő, 250 millió dolláros költségvetésből készült el a film, ami március 14.-ei árfolyamon nézve körülbelül 92 milliárd forintnak felel meg. A film előzetese az alábbi videón tekinthető meg, és első ránézésre egy rendkívül látványos mozit ígér.

A rendezői székbe az a Joseph Kosinski ült, akinek kompromisszummentes stílusa gyorsan beírta magát a filmes történelemkönyvekbe. Négy mozifilmje világszerte 2,2 milliárd dolláros bevételt hozott, és 7 Oscar- és 2 Grammy-díjra jelölték ezeket az alkotásokat. Mellette is olyan nagyágyúk dolgoztak a filmen, mint a világhírű zeneszerző, Hans Zimmer, aki eddig két Oscar-díjat és megannyi jelölést is a magáénak tudhat (Gladiátor, Eredet, Csillagok között zenéit is ő szerezte többek között).

Ráadásul a film szakmai részét a hétszeres világbajnok pilóta, Lewis Hamilton felügyelte, aki tanácsadóként és producerként is ott lesz a stáblistán. Utóbbi szerepkörben megtalálhatjuk a szintén nem kispályás veterán Jerry Bruckheimert is (pl.: Armageddon, Karib-tenger kalózai, Top Gun 2).