Carlos Sainznak a tavalyi szezon volt az utolsó idénye a Ferrarinál, ugyanis Lewis Hamilton érkezése miatt már nem maradt számára hely az olasz istállónál. A spanyol pilóta a Williamsnél építheti újra önmagát, de korábban olyan hírek is megjelentek, miszerint a Mercedeshez is kerülhetett volna. Sainz 2020-ban a McLarennél Lando Norrist, 2021-ben pedig a Ferrarinál Charles Leclerc-t is megelőzte a vb-pontversenyben, ám ettől függetlenül nem mindenki tartja őt top versenyzőnek. Az egykori F1-es pilóta, Christijan Albers nemrég kemény véleményt fogalmazott meg a 30 éves spanyolról.

Carlos Sainz nem egy igazi topversenyző. Megverte őt Max Verstappen, Lando Norris és még Charles Leclerc is. Ez mindent elmond, amit tudni kell”

– fogalmazott kíméletlenül a holland autóversenyző, aki a Williamsnek üzenve még egyet belerúgott Sainzba.

Carlos Sainz kemény kritikát kapott

Fotó: NurPhoto via AFP/Nicolas Economou/NurPhoto

„Ha én a Williams helyében lennék, akkor a pénzt a zsebemben tartanám, és egy fiatal tehetségért mennék 2025-re.

Nincs értelme sokat fektetni Sainzba, amikor ígéretes fiatal versenyzők állnak rendelkezésre.

Sainznak vannak pillanatai, mint például korábban Szingapúrban, de ez túlságosan kevés. Egy igazi csúcsversenyzőnek következetesen kell teljesítenie, és ez az, amiben ő alulmarad” – idézte a motorsport.com Albers szavait.

A Forma-1 2025-ös szezonja hamarosan kezdetét veszi, az idény március 14-16. között rajtol a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.

