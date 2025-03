A szezonnyitó Forma-1-es hétvége szabadedzései alapján Charles Leclerc és a McLarenek csatájára lehetett számítani a pole pozícióért, még úgy is, hogy az Ausztrál Nagydíj időmérője előtti utolsó gyakorláson négy különböző csapat pilótája zárt az első négy helyen. A melbourne-i futam esősnek ígérkezik, a szombati kvalifikáción viszont 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet és napsütés várta a mezőnyt.

A Red Bull-os Liam Lawson mindössze a 18. helyen zárta az F1-es Ausztrál Nagydíj időmérőjét

Fotó: Paul Crock / AFP

A 18 perces első szakasz elején a két edzésen is piros zászlós fázist okozó Oliver Bearman jelezte, hogy a sebességváltója nem működik megfelelően, így nem is tudott mért kört teljesíteni. A Q1 hajrájára Bearman mellett a többet hibázó, Red Bull-os Liam Lawson kiesése is már biztossá vált. A két Mercedes eleinte közepes keverékű gumikon próbálkozott, de a köridők folyamatos javulása miatt Andrea Kimi Antonellinek is szükséges volt lágyakra váltania a továbbjutás érdekében, ezt a kissé megsérült autójával mégsem sikerült kiharcolnia: Gabriel Bortoleto 9 ezreddel gyorsabb volt nála, így e két újonc közül meglepetésre a Sauber brazilja jutott tovább. Bearman, Lawson és Antonelli mellett Nico Hülkenberg és Esteban Ocon búcsúzott az első etapban.

Gabriel Bortoleto bravúrosan szerepelt karrierje első Forma-1-es kvalifikációján

Fotó: Paul Crock / AFP

A 15 perces Q2-ben már körrekordot jelentő időeredmények is születtek, ez a szakasz végül kettős McLaren-siker mellett meglepetést nem hozott, noha az utolsó percben Lewis Hamilton megforgott a pályán, és szembement a forgalommal, mielőtt visszapördítette a Ferrariját. Az újonc Isack Hadjar továbbjutása 63 ezredmásodpercen múlott, ám a francia kiesésével továbbra is Lando Norris az, aki újoncként legutóbb Q3-ba jutott az első időmérőjén (2019, Ausztrália).

Hadjar mellett Fernando Alonso, Lance Stroll, Jack Doohan és Gabriel Bortoleto esett ki a második etapban.

Lewis Hamilton kissé ráijesztett a szurkolóira az első ferraris időmérőjén, de végül bejutott a Q3-ba

Fotó: Paul Crock / AFP

Ez történt az F1-es Ausztrál Nagydíj időmérőjének utolsó szakaszában

A 12 perces Q3 első gyors köreinél mindkét McLaren hibázott, így ekkor Max Verstappen állt az élen George Russell és Charles Leclerc előtt, de hármójukat kevesebb mint egy tized választotta el. A hajrában azonban Oscar Piastri és Lando Norris is rengeteget javított, a brit 84 ezreddel előzte meg a hazai közönség előtt versenyző csapattársát, és

a McLarenek elfoglalták az első sort. Mögöttük bő 3 tizedes hátrányban Verstappen zárt, majd Russell, Cunoda, Albon, Leclerc, Hamilton, Gasly és Sainz lett a sorrend.

Az Ausztrál Nagydíj hétvégéje az 58 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 5 órától zárul – a legutóbbi 11 itteni futamból csak 3-szor nyert a pole-ból induló pilóta, ráadásul az időjárás miatt is kaotikusnak ígérkezik a verseny.