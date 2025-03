Két versenyhétvégén már túl vagyunk a 2025-ös szezonban az F1-ben, Ausztrália és Kína után Norris áll a pilóták között az élen 44 ponttal, mögötte a második a világbajnoki címvédő és összességében négyszeres vb-győztes Max Verstappen 36 ponttal, a harmadik pedig jelenleg Russel 35-tel, szorosan Verstappenre tapadva.

A Formula-1 X oldalán most egy könnyedebb videót tettek fel, amelyből például kiderül, hogy a négyszeres világbajnok holland pilótának három macskája és egy kutyája is van, de azt is megtudhatjuk, ha megnézzük a fenti felvételt, hogy Hamiltonnak egy kutyája van, de mindig is akart egy lovat.