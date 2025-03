Noha Max Verstappent 2028-ig köti szerződés a Red Bullhoz, ennek ellenére tavaly folyamatosan téma volt, hogy távozhat a csapattól. A címvédő holland pilóta jövője most ismét beszédtéma lett, miután nehezményezte, hogy az idei autó túl lassú, és a csapat azon döntésével sem értett egyet, hogy az új-zélandi Liam Lawsont mindössze két futam után kirúgták, így a hétvégi Japán Nagydíjon már Cunoda Juki lesz a csapattársa.

Helmut Marko szerint Max Verstappen kilépési záradéka a nyáron ismét beszédtémát szolgálhat

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Verstappen Ausztráliában második, míg Kínában csupán negyedik lett, miközben Lawson egyetlen pontot sem tudott szerezni a Red Bullnak. A gyengécske szezonkezdet aggodalomra is okot adhatna a bikásoknak, főleg, hogy a Red Bull Racing tanácsadója, Helmut Marko elismerte, van kilépési záradék Verstappen szerződésében, ám szerinte ez egyelőre nem jelent problémát.

„Szükség van fejlesztésekre ahhoz, hogy Max megnyerje az ötödik világbajnoki címét. Ez a nagy célunk, és az egész csapat keményen dolgozik ezért.

Természetesen minden topversenyzőnek van kilépési záradéka arra az esetre, ha nem jó a teljesítmény. De mind másképp vannak finomhangolva. Jelenleg ez nem téma”

– mondta az osztrák szakember a Formel1.de-nek adott interjújában.

Bár Marko jelenleg nem aggódik a négyszeres vb-győztes jövője matt, azt is elismerte, hogy a a nyáron ismét téma lehet a távozása a kilépési záradék miatt. Marko korábban úgy fogalmazott, hogy Verstappen esetében kulcsfontosságú, hogy versenyképes autót vezethessen, ellenkező esetben bármikor úgy dönthet, hogy elhagyja a csapatot. Emellett tavaly arról is szóltak a hírek, hogy Helmut Marko távozása esetén csapatot váltana a holland, amire a 81 éves szakember most elmondta, hogy ellenkező esetben ő hogyan döntene.

„Az egy jó ok lenne, igen” – felelte a tanácsadó.

Verstappenek állítólag több kérője is lehet, sajtóhírek szerint az Aston Martin öt évre szóló szerződésajánlattal és egymilliárdos fizetéssel csábítaná a 27 éves pilótát, de a Mercedesnél is szívesen látnák, ráadásul a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown nemrég azt jósolta, hogy jövőre már a brackley-i alakulatnál fog versenyezni.