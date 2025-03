A Melbourne-i szezonnyitón Max Verstappen nehezen tudta tartani a lépést a McLarenekkel, igaz, a holland így is versenyben tudott lenni a második helyért, de a csapat máris azon dolgozik, hogy csökkentse a különbséget. A Red Bull pilótái közül is csak Verstappen tudta tartani a tempót a McLarennel, Oscar iastri kicsúszása után pedig eg is szerezte a második helyet, de Lando Norris ellen nem sok esélye volt.

Verstappen a második helyen zárt Melbourne-ben

Fotó: Qian Jun/NurPhoto via AFP/Paddocker

A Red Bull vezető tanácsadója, Helmut Marko szerint a harmadik-ötödik futam környékén Verstappen és Liam Lawson megkaphatja a frissítéseket.

„Reméljük, hogy a harmadik-ötödik futam környékén egy fontos lépést teszünk előre” - mondta Marko, aki szerint mechanikai és aerodinamikai problémái is vannak az autóknak.

„Úgy gondolom, hogy a tempó jó a mögöttünk lévő csapatokhoz képest. Ha megnézzük az első etapot, akkor eléggé elmaradtunk. Amint a gumik elkezdtek túlmelegedni, nem volt esélyünk, szóval, még rengeteg munkánk van, hogy harcolhassunk a győzelemért. Boldog vagyok, hogy itt a második helyen állunk. Ez alapvetően egy hellyel jobb, mint remélhettük, és ez 18 ponttal több, mint amennyit tavaly ezen a versenyen szereztem” - mondta a futam után Verstappen.

Christian Horner csapatfőnök elismerte, hogy nehéz elvárásokat megfogalmazni a következő futam előtt, mert Sanghajban nem nekik kedvez a pálya.

„Azt hiszem, nehéz elvárásokat megfogalmazni Kína előtt. Ez a pálya számunkra még a legerősebb napjainkban sem kedvezett nekünk. Azt hiszem, az a tény, hogy 20 év alatt csak kétszer nyertük meg ezt a versenyt, azt mutatja, hogy ez egy elég trükkös pálya számunkra. Azt hiszem, alig várjuk, hogy Kínába menjünk, és többet tudjunk meg az autóról, illetve annak néhány korlátjáról. A McLarenek gyorsak lesznek ott, efelől semmi kétségem" - mondta Horner.

A Kínai Nagydíjat péntektől vasárnapig rendezik majd, lesz sprintfutam is, míg a főfutamot vasárnap magyar idő szerint 8.00 órától rendezik majd.