A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is sprinthétvégének ad otthont a Forma-1-es Kínai Nagydíj. Sanghajban a szerdai előrejelzések alapján nem kell esőre számítani, hiszen elhanyagolható esélye van a csapadéknak mindhárom napon. A legmagasabb valószínűsége az esőnek a vasárnapi futamon lehet, de akkor is csupán 20%-ra jelzik az esélyét, és várhatóan inkább csak felhős lesz az ég. A hőmérséklet az etapok közben 20 és 25 Celsius-fok között várható, a leginkább zavaró így az akár 35-40 kilométer per órás szél lehet. Van azonban más is, ami gondot okoz a hétvége előtt.

A tavalyi Forma-1-es Kínai Nagydíjon a sprintidőmérő végét nagyban befolyásolta az eső

Fotó: GREG BAKER / AFP

Szerdán délelőtt bejelentést tett a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), miszerint ezen a napon a máskor megszokotthoz képest

öt és fél órával tovább dolgozhatnak a csapatok egyes alkalmazottai a versenyhétvége előkészületeiben.

Mint kiderült, erre logisztikai okokból volt szükség, ugyanis az Ausztrál Nagydíj helyszínéről érkező repülőgépek technikai okokból késnek, ezáltal a Red Bull, a McLaren, a Mercedes és az Aston Martin csapatainak szállítmányai a várthoz képest legalább másfél napos csúszással (legkorábban szerdán este) érkeznek csak meg Kínába. Az említett négy istálló mellett más csapatok, valamint a gumiszállító Pirelli számára sem teltek gond nélkül az elmúlt napok: az abroncsok szintén késéssel landolnak Sanghajban.

Az FIA közleménye alapján minden csapatnak legfeljebb hat alkalmazottja dolgozhat a szokásosnál tovább az előkészületeken a szerdáról csütörtökre virradó éjszaka: míg máskor 11,5, addig most 6 órányi „kijárási tilalom" lesz érvényben. Az ugyanakkor továbbra is bizonytalan, hogy ez elegendő-e, hiszen

még az sem biztos, hogy nem késnek tovább a szállítmányok

– kérdéses tehát, hogy a csütörtöki sajtónapon, majd akár a sprintidőmérőt is tartalmazó pénteki napon kell-e halasztást elrendelnie a szervezetnek az eredetileg tervezett menetrendhez képest.

A Forma-1-es Kínai Nagydíj programja (magyar idő szerint):

pénteken 04:30-tól: szabadedzés

pénteken 08:30-tól: sprintkvalifikáció

szombaton 04:00-tól: 19 körös sprintfutam

szombaton 08:00-tól: időmérő

vasárnap 08:00-tól: 56 körös verseny

Kapcsolódó cikkek