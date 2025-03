Charles Leclerc a negyedik, míg Lance Stroll a tizedik helyen végzett az F1-es Kínai Nagydíj sprintidőmérőjén, amelyet Lewis Hamilton nyert meg. A Ferrari két versenyzője a sprintkvalifikáció második szakaszából magabiztosan jutott tovább, de a monacói nem volt elégedett, amiért csapatutasításra a kivezető körön maga elé kellett engednie a brit csapattársát. Mint kiderült, ez azzal is járt, hogy Leclerc kivezető köre a bokszutca kijáratánál és a bejáratánál lévő vonalak között lassabb volt, mint a versenyigazgató által előírt maximális köridő (1:54,0 perc). Ezért idézte be Leclerc-t az FIA az SQ3 után, és Strollt is ugyanezen okból vizsgálták.

A ferraris Charles Leclerc negyedik lett a Forma-1-es Kínai Nagydíj sprintidőmérőjén

Fotó: Greg Baker / AFP

Döntött az FIA Leclerc-ről és Strollról a Kínai Nagydíj sprintidőmérője után

Végül az FIA úgy határozott, hogy Leclerc és Stroll sem kap büntetést, így

megtarthatták a negyedik, illetve a tizedik rajthelyüket a sprintfutamra.

Az említett két pilótán kívül a Williamst is vizsgálják, ugyanis a csapat a szükséges időn belül nem tudott videót bemutatni az első és a hátsó szárny hajlítását megfigyelő kamerák felvételeiről. Ennek az lehet a következménye, hogy

a grove-i istálló mindkét pilótáját – az eredetileg 9. Alexander Albont és a 13. Carlos Sainzot – kizárják,

így a sprintfutamon akár a mezőny leghátuljáról is indulhatnak. Az FIA ebben az ügyben közvetlenül a sprintfutam kezdete előtt, magyar idő szerint szombaton éjjel hoz majd döntést.

A Forma-1-es Kínai Nagydíj versenyhétvégéjén magyar idő szerint szombaton 4 órától a 19 körös sprintfutam következik, majd 8 órától az időmérőre kerül sor. Az 56 körös verseny vasárnap 8 órakor kezdődik.

