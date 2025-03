Dolgos vasárnapja van - Ausztráliában lassan már múl időbe is lehet tenni, tehát volt - Lando Norrisnak, aki magyar idő szerint hajnalban megnyerte az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat, majd ugyanazzal a lendülettel elég keményen beolvasott a Netflix streaming csatornának. Célkeresztjében természetesen a világszerte nagy sikert arató F1-es sorozat, a Hajsza a túlélésért volt, amelyben immár évek (évadok) óta egy egy idényt követhetünk végig rengeteg olyan, kulisszák mögötti felvétellel, amelyeket a hétköznapi szurkolók máshol nem láthatnának.

Csakhogy a sorozat nem igazi dokumentumfilm-sorozat, vannak benne a szerkesztők által a vágóasztalon összehozott jelenetsorok, amelyeknek a dráma kibontakoztatása vagy éppen fokozása a szerepük. Lando Norris pedig éppen ezen kapta fel a vizet.

"Hazugságok és kitalált baromságok" - horgadt fel a McLaren pilótája, aki szerint ezekkel a megkonstruált jelenetekkel a sorozat hamis képet mutat egy-egy pilótáról.

Nem úgy tűnik, mintha akkora ellentét lenne Lando Norris (b.) és Max Verstappen között

Fotó: AFP

"Az igazat kellene megmutatniuk az embereknek. Nem vagyok híve a kitalált jeleneteknek. Tényeket akarok látni, nem pedig előre megírt jeleneteket, kitalált baromságokat, amiket most kell néznem. Ahogy Maxet (Max Verstappent - a szerk.) bemutatják, és azt, hogy micsoda ellenségeskedés van köztünk, az már tényleg túl sok. Nem kell, hogy bármit is kitaláljanak, anélkül is ott van a dráma, éppen elég, ha a tényeket bemutatják. Egy kicsit vissza kellene térniük a valósághoz, mert jócskán elkanyarodtak tőle" - mondta Norris.

Az említett Verstappen egyébiránt hasonló okokból nem is hajlandó szerepelni a sorozatban, ezzel nyilván jócskán lehúzva annak népszerűségét és eladhatóságát.

Kapcsolódó cikkek: