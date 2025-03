Az év első két futamán Liam Lawson és Cunoda Juki sem szerzett pontot. Ám míg a Racing Bulls japán versenyzője az időmérőkön remekelt és a sanghaji sprintfutamon is 3 pontot gyűjtött, addig a Red Bull új-zélandi pilótája rendre a mezőny végén zár minden etapban, miközben csapattársa, Max Verstappen máris 36 ponttal áll. A Red Bull-tanácsadó Helmut Marko már múlt héten ultimátumot adott Lawsonnak, de az energiaitalos istállónál elismerték, hogy nem lehetetlen, hogy már a jövő héten esedékes Japán Nagydíjon sor kerül a pilótacserére, és ekkor a fiókcsapatból Cunoda érkezhet az új-zélandi helyére.

Liam Lawson (balra) helyett hamarosan Cunoda Juki (jobbra) lehet Verstappen csapattársa a Red Bullnál

Fotó: Ayman Yaqoob / ANADOLU / Anadolu via AFP

Liam Lawson hazugsággal próbálja meggyőzni a Red Bullt?

„Miközben tart a szezon, nincs időm tesztelni az autót, és hozzászokni, így viszont minden egyes versennyel pontokat veszítünk. Erre utalok, amikor azt mondom: nincs időm. Nem vagyok hülye, tudom, hogy teljesítenem kell, és ha nem teszem, akkor nem leszek itt.

Egyértelmű, hogy nem elégedettek velem, én sem vagyok az,

de igyekszem mihamarabb hozzászokni az autóhoz" – mondta a Kínai Nagydíjat a három kizárás ellenére is 12.-ként zárt Lawson.

Az új-zélandi hozzátette, Cunoda a cserével kapcsolatban „mondhat, amit akar, de

éveken át versenyeztünk együtt alsóbb kategóriákban is, és én legyőztem őt ott és az F1-ben is.

Lawson utóbbi kijelentése nem feltétlenül igaz, hiszen az elmúlt két évben (amikor Daniel Ricciardo helyetteseként kapott szerepet) 8 olyan futam volt, amikor ő és az akkori csapattárs Cunoda is célba ért, és ezek közül 5-ször a japán zárt előrébb, ráadásul összességében több pontot is szerzett. Továbbá a Forma-3 2019-es idényében is a japán végzett jobban (ő 9., Lawson 11. lett összetettben), így valójában csak a 2020-as Toyota Racing Series szezon volt az, ahol közösen versenyezve valóban az új-zélandi volt eredményesebb (ő 2., Cunoda 4. lett).

Cunoda Juki készen áll

A japán pilóta azonban nincsen elszállva magától, és óvatosan fogalmazott, mindazonáltal egyértelműsítette, hogy készen áll.

„Én nem vezettem az idei Red Bullt, úgyhogy nem tudom, miért szenved vele Lawson. Hiába szerepelhettem tavaly az abu-dzabi tesztelésen,

nem tudom azt sem, mekkora lenne a tempókülönbség Max és köztem

– nyilatkozta Cunoda. – Így is azt mondom, hogy 100 százalékban készen állok, ha a Red Bullba ültetnek, mert jó formában vagyok. A szuzukai pálya karakterisztikája teljesen más, mint ez [a sanghaji], úgyhogy nagyon izgatott vagyok, mire leszek képes hazai közönség előtt."