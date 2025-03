A 2013-ban született, Roscoe nevű kutya 2020 óta a gazdájához, Lewis Hamiltonhoz hasonlóan szintén vegán étrendet folytat. A buldog a brit Forma-1-es pilóta házi kedvence, akinek egy külön közösségi oldala is van, amely már majdnem 1,2 millió követővel rendelkezik. Hamilton tavaly be is fektetett egy olyan cégbe, amely 100%-ban növényi alapú, vegán kutyatáplálékot gyárt.

Olykor a Forma-1-es paddockba is magával viszi Roscoe nevű buldogját Lewis Hamilton

Fotó: Sander KONING / ANP MAG / ANP via AFP

Már ezek sem nyerték el sok rajongó tetszését, ám a Roscoe közösségi oldalára nemrég feltöltött videón az látszik, ahogy a kutyát zellerrel próbálják megetetni, ő pedig minden falatot kiköpte.

Kiköpte a zöldséget Lewis Hamilton vegán buldogja, Roscoe:

A videó alatti hozzászólások alapján a felvétel megosztotta a rajongókat, ugyanis míg néhányan aranyosnak tartják a kutya cselekedetét, addig mások támadást indítottak Hamilton ellen. Volt, aki állatkínzásnak nevezte, hogy a Roscoe által látszólag nem kedvelt zellerrel próbálják megetetni őt, így pedig az elvileg öt éve tartó vegán étrendet is erősen megkérdőjelezték.

Az F1-es szezonban két versenyhétvége után egy sprintfutamos győzelemmel, összességében pedig 9 ponttal rendelkező Hamilton legközelebb a jövő heti Japán Nagydíjon reagálhat adott esetben a történtekre nyilvánosan.

