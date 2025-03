A 10. helyen fejezte be az első ferraris futamát Lewis Hamilton, pedig egy ideig még az élen is állt az F1-es Ausztrál Nagydíjon – szerinte ez annak is köszönhető, hogy a csapata nem a valós dolgokat mondta neki az esőzéssel kapcsolatban.

A második biztonsági autós fázis után rákezdett az eső a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon, így sokan a bokszutcába hajtottak átmeneti esőgumikért. A legtovább Cunoda Juki és a két Ferrari várt ki, ám hiába volt egy ideig Lewis Hamilton és Charles Leclerc az első két helyen, száraz pályás gumikon irányíthatatlan volt az autó, így (már a harmadik biztonsági autós fázis alatt) mégis kerékcserére kényszerültek, ezzel visszaestek a mezőnyben. Hamiltont végül a bokszkiállás után Leclerc és Oscar Piastri is megelőzte, közben pedig ő elment Pierre Gasly mellett – a brit pilóta így a 10. helyen zárta az első ferraris futamát. A Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon Lewis Hamilton 10. lett a Ferrarival

Fotó: Paul Crock / AFP A ferraris Lewis Hamilton nyilatkozata az F1-es Ausztrál Nagydíj után „Azt az információt kaptam, hogy csak rövid esőzés lesz, és akkor csak az utolsó kanyarban esett, emiatt maradtunk a pályán – értékelt Hamilton a futamot követően. – Aztán viszont még több eső jött, és bár tudtuk, hogy a többiek kiállnak, de amikor esni kezdett, senki nem mondta, hogy máshol még jobban fog esni, így hirtelen szembesültem vele. Ez így egy kihasználatlan lehetőség volt ma." „Nagyon trükkös volt az autó, sokkal nehezebb volt vezetni esőben, mint amire számítottam – folytatta a brit versenyző. – Nem volt önbizalmam, és már annak örülök, hogy a pályán maradtam, de sokat tanulhatok ebből. Hálás vagyok, hogy célba értem, és így is kaptam egy pontot, de összességében nem ebben reménykedtem. Remélem, a következő versenyre javítani tudunk, mert több potenciál van ebben az autóban, mint azt ma megmutattuk.” A futam végeredményét időközben megóvták, IDE KATTINTVA olvashatja a részleteket. A 2025-ös F1-szezon jövő héten a sprintfutamos Kínai Nagydíjjal folytatódik. Kapcsolódó cikkek

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!