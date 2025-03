„Liam egy nagyszerű kis versenyző. Keményen harcol, nem fél kitenni a könyökét, de jelenleg még küzd azzal, hogy megtalálja az autó határait és kihozza belőle a maximumot. Csapatként azon vagyunk, hogy a lehető legjobban támogassuk őt.

Mindkét versenyzőnek ott kell lennie az élen, ha harcolni akarunk a konstruktőri bajnoki címért. De még az egyéni bajnoksághoz is elengedhetetlen, hogy a második autónk is versenyképes legyen. Egy lábon nem lehet nyerni.

A Formula-1 nyomás alatt tartja az embert, mindig szorít az idő. Ezt ő is tudja. Remélhetőleg ennek megfelelően fog reagálni, és meglátjuk, hová jutunk” – mondta az új-zélandi pilótával kapcsolatban Horner.

Christian Horner sem rejtette véka alá hogy Liam Lawsont szorítja az idő

Fotó: autosport.com/f1/

A Red Bull vezetői a héten válságértekezletet tartanak majd, hogy megvitassák, minként tudnának javítani az autójuk jelenlegi teljesítményén, hiszen az RB21-es jelenleg nem képes a legjobbak, különösen a McLaren tempójára. A konstruktőrök között jelenleg harmadik helyen álló csapatnál minden bizonnyal Lawson sorsa is terítékre kerül majd, a hírek szerint könnyen megtörténhet a pilótacsere, és előfordulhat, hogy a Japán Nagydíjon már Cunoda fogja vezetni a Red Bullt, míg Lawson visszakerül a fiókcsapathoz.

Az új-zélandi persze nem adná oda tálcán a lehetőséget japán riválisának, és még némi füllentéstől sem riadt vissza, amikor a kettejük közötti különbségekről beszélt.

„Mondhat, amit akar, de éveken át versenyeztünk együtt alsóbb kategóriákban is, és én legyőztem őt ott és az F1-ben is”

– mondta a Red Bull versenyzője, állítása azonban nem feltétlenül igaz, hiszen az elmúlt két évben 8 olyan futam volt, amikor ő és az akkori csapattárs Cunoda is célba ért, és ezek közül 5-ször a japán zárt előrébb, ráadásul összességében több pontot is szerzett, továbbá a Forma-3 2019-es idényében is Cunoda végzett jobban.

Cunoda Júki teljesítménye miatt Liam Lawsonnak van miért aggódnia

Fotó: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

A Racing Bulls pilótája - akinek a gyengébbnek számító istálló autójával már három pontja van a szezonban - készen áll arra, ha a Red Bullba ültetik, mert jelenleg jó formában van. Cunoda valóban kézenfekvő alternatívának tűnik Christian Hornerék számára, ám ezt a cserét talán még nem érdemes készpénznek venni, mert korábban Helmut Marko arról beszélt, megvolt az okuk rá, hogy miért Lawsont és nem a japánt ültették Verstappen mellé Pérez menesztése után.