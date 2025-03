"Remélem, hogy jobbak leszünk és könnyebb dolgunk lesz, de most nincs még okunk az ünneplésre" - nyilatkozta a hétvégi Kínai Nagydíj előtt rendezett sajtótájékoztatón a 25 éves pilóta, aki először nyerhet egymás után három futamot, mivel a tavalyi szezonzáró abu-dzabi hétvégén is ő diadalmaskodott. A szezon előtt a szakértők többsége azt mondta, a McLaren rendelkezhet a legjobb autóval az idén, ezért Norris és csapattársa, Oscar Piastri lesz az, akiket a többieknek le kell győzniük.

Norris győzelemmel kezdte a szezont (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Norris megfontoltan fogalmazott a világbajnoki cím kapcsán

Az idénynyitó melbourne-i futamon mindez be is bizonyosodott, de az időjárási körülmények miatt kaotikusan alakuló viadalon a megpördülő Piastrinak végül be kellett érnie a kilencedik hellyel. Norris mögött a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) lett a második, George Russell (Mercedes) pedig a harmadik. "Hogy jó volt-e? Igen. Tökéletes volt-e? Nem" - mondta a nyitóhétvégéről beszélve Norris, aki szerint az autójuk olyankor is nehezen vezethető, amikor jó teljesítményre képes.

"Valamivel kiszámíthatóbbnak és kényelmesebben vezethetőnek kellene lennie. Láttuk, hogy a Red Bull mennyire gyors, nem sokkal vannak lemaradva tőlünk" - mondta az ötszörös F1-es futamgyőztes brit, aki karrierje során először áll az egyéni vb-pontverseny élén.

"Volt egy jó hétvégém, de mindannyiunknak le kell nyugodni. A vb-címre nem gondolok, legalább addig, amíg el nem jutunk a szezon feléig"

- nyilatkozta Norris, hozzátéve, hogy Sanghajban is jó eredményben reménykedik. A Kínai Nagydíj programja - magyar idő szerint - a pénteken 4.30-kor kezdődő szabadedzéssel indul, majd 8.30-kor a sprintkvalifikációt rendezik meg. Szombaton 4 órakor a sprintfutamra kerül sor, 8 órakor pedig az időmérő edzés, vasárnap 8-kor a futam következik. A hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti.