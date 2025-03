A Red Bull Forma-1-es csapata csütörtökön jelentette be, hogy a Japán Nagydíjtól már Cunoda Júki lesz a világbajnoki címvédő Max Verstappen csapattársa. A japán pilóta az első két futamán gyenge teljesítményt nyújtó Liam Lawson helyét veszi át, az új-zélandi versenyzőnek pedig újra a fiókcsapatnál, a Racing Bullsnál kell rajthoz állnia. Az energiaitalosok tanácsadója, Helmut Marko szerint Cunodának nincs miért aggódnia, ha Lawsonhoz hasonlóan rosszul kezdene Verstappen oldalán.

„Cunoda Júki be fogja fejezni a szezont. Nem kell aggódnia. De ne felejtsük el, hogy Liam Lawson kétszer is a huszadik helyen kvalifikált. Cunoda egy gyors versenyző, ezt tudjuk, de voltak jó és rossz pillanatai is. Ezért gondoltuk azt, hogy Lawson a jobb és erősebb jelölt. De Júki megváltozott, és ebben a szituációban egyszerűen ő volt a legjobb opció.

Korábban nem volt olyan stabil, mint most, de az ötödik évében van, és a tapasztalat ilyen nehéz körülmények között hatalmas faktor. Júki többször is megmutatta, hogy valójában ő a megfelelő ember a Red Bull számára

– mondta a főtanácsadó.

Cunoda Júki a Red Bullnál bizonyíthat

Fotó: FADEL SENNA / AFP

Marko szerint Lawson menesztése valójában a saját érdekeit szolgálta, és azt is elárulta, nem a Japán Nagydíj miatt cserélt helyet a két pilóta.

„Meg kellett törnünk ezt a negatív spirált, hogy jövőt adjunk Lawson karrierjének. Az, hogy Japán lesz a következő verseny, csak egy véletlen. Természetesen, a Honda elégedett a döntéssel, ez világos. De nem ez volt a döntő tényező. A Honda közreműködése úgyis véget ér az év végén” – nyilatkozta a 81 éves szakember.

A Forma-1 2025-ös szezonja április 4-6. között folytatódik a Japán Nagydíjjal.

