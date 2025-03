Az idei Forma-1-es szezon nemcsak a versenyek izgalmáról, hanem a paddockban feltűnő új arcokról is szól. Közéjük tartozik Liam Lawson barátnője, a szexi Hannah St. John is, aki nemcsak szépségével, hanem sokoldalúságával is lenyűgözi a rajongókat.

A szexi Hannah St. John az Egyesült Államokban, az Arizona Egyetemen végzett biológiai és orvostudományi tanulmányokat, ahol 2024 decemberében diplomázott magna cum laude (ötös átlaggal) minősítéssel. Liam Lawson szexi barátnője, Hannah St. John

Fotó: Hannah St. John/Instagram Liam Lawson szexi barátnőjére nincsenek szavak A közösségi médiában megosztott posztjában köszönetet mondott családjának és barátainak támogatásukért. A tanulmányi sikerek mellett modellként is aktív, és több mint 40 ezer követővel büszkélkedhet Instagramon. Hannah és Liam két éve alkotnak egy párt, kapcsolatukat azonban diszkréten kezelik. A közösségi médiában időnként megosztanak közös pillanatokat, de a nyilvánosság előtt ritkán beszélnek magánéletükről. Hannah azonban már többször feltűnt a versenyhétvégéken, például a tavalyi Abu-Dzabi Nagydíjon is támogatta párját. Hannah St. John nemcsak tanulmányai és modellkarrierje révén ismert, hanem az életmódja miatt is. Közösségi oldalain gyakran oszt meg utazásairól és különleges eseményekről készült képeket. Nemrég egy síelős utazáson vett részt Utah államban, de korábban olyan eseményeken is jelen volt, mint Luke Combs nashville-i koncertje. A 22 éves új-zélandi pilóta idén Max Verstappen csapattársaként versenyez majd a Red Bull színeiben. Lawson eddigi pályafutása során már számos alkalommal bizonyította a tehetségét, és most lehetősége van tovább építeni karrierjét az F1-ben. A bejegyzés megtekintése az Instagramon hannah st. john (@hannahstjohn) által megosztott bejegyzés

