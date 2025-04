A holland Max Verstappen sorozatban négy világbajnoki címet nyert a Red Bull-lal, az autója viszont mindig kiemelkedett a mezőnyből. Egyelőre az idei szezonban ez nem mondható el, a szakértők egyöntetű véleménye szerint idén a McLaren kimagaslik, a világbajnoki cím várományosa pedig a brit Lando Norris.

A címvédő Verstappen azonban a múlt hétvégi Japán Nagydíjon elképesztő versenyzéssel rukkolt elő. Az időmérőn 0,012 másodperccel megelőzte Norrist, ezzel behúzta a pole-pozíciót, vasárnap pedig rendkívül magabiztos vezetéssel megnyerte a suzukai futamot is.

Verstappen szenzációsan teljesített a suzukai hétvégén

Fotó: Philip Fong/AFP

Fernando Alonso varázslatosnak nevezte Verstappen pole-pozíciót érő gyors körét, a verseny után pedig párhuzamot vont a 2012-es szezonnal kapcsolatban, amikor úgy harcolt világbajnoki címért, hogy korántsem az övé volt a leggyorsabb autó.

Abban a szezonban Alonso a Ferrari pilótájaként mindössze három ponttal maradt le a vb-címről a Red Bull-lal versenyző Sebastian Vettel mögött. Mégis sokan úgy tartják, hogy a spanyol legendának az volt a legjobb szezonja a Forma-1-ben.

Harcoltam a világbajnokságért a harmadik vagy negyedik leggyorsabb autóval. Nehéz volt Vettel ellen. Remélem, Max is a végsőkig tud majd küzdeni, de egy kicsit javítaniuk kellene a gépezeten

– mondta Alonso a RacingNews365-nek

Fernando Alonso 2012-ben végül második lett a vb-pontversenyben

Fotó: AFP/Nelson Almeida

Azt hiszem, az emberek nem veszik észre, milyen nehéz, és hogyan kell tökéletessé tenni az autót minden hétvégén. És Max eddig is ezt csinálta. A 2012-es évemet juttatja eszembe, amikor még nem volt olyan jó az autó, és a bajnoki címért harcoltunk. Kíváncsi vagyok, ők meg tudja nyerni

– tette hozzá a kétszeres világbajnok spanyol pilóta, aki a 11. helyen zárta a Japán Nagydíjat.

A 43 éves spanyol legendának 2017 óta a mostani a legrosszabb szezonja. Alonso a szezon első két futamán kiesett, most pedig a 11. helyre hozta be az Aston Martin, így egyelőre még nem szerzett pontot. 2017-ben szintén két kieséssel kezdett, majd Bahreinben a 14. helyre hozta be a McLarent.

