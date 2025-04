A 18 éves olasz pilótán elképesztő nyomás lehet, hiszen a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton helyére érkezett a Mercedeshez. Ennek ellenére Antonelli remekül kezdte az idei szezont, hiszen öt futam alatt 38 pontot szerzett, ezzel pedig a hatodik helyen áll a pilóták pontversenyében úgy, hogy hét egységgel előzi meg a Ferrari színeiben versenyző brit elődjét.

Andrea Kimi Antonelli remekel az újoncévében

Fotó: Paddocker/NurPhoto via AFP

Nem mellesleg az olasz pilóta folyamatosan döntögeti a rekordokat a Forma-1-ben.

A Japán Nagydíjon volt 10 kör, amíg ő vezette a futamot, ezzel 18 évesen és 224 naposan ő lett a valaha volt legfiatalabb pilóta, aki nagydíjat vezetett. A korábbi rekordot Max Verstappen tartotta, aki öt nappal volt idősebb, amikor 2016-ban, a Spanyol Nagydíjon futamon vezetett, másnak ez nem is sikerült 20 éves kora alatt.

Ráadásul Suzukában Antonellié lett a futam leggyorsabb köre is, ebben a kritériumban is ő lett a legfiatalabb. A rekord eddig Verstappené volt, aki 2016-ban, Brazíliában 19 évesen és 44 naposan futotta meg a leggyorsabb kört a futamon.

Nem túlzás tehát kijelenteni, hogy Antonelli óriási jövő előtt áll, ezt talán már a szezonnyitó melbourne-i esős futamon is bizonyította, amikor extrém körülmények között a negyedik helyre hozta be a Mercedest. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is dicsérte Antonelli szezonkezdését, ő azonban az olasz pilóta megfontoltságát emelte ki elsősorban.

Nagyon boldog vagyok, ha az első öt futamot kell összegeznem vele kapcsolatban. Minden hétvégén folyamatosan tanult, és ami legfontosabb, hogy nem csinált semmiféle kamikaze-akciót”

– idézi a RacingNews365 a Mercedes csapatfőnökét, aki kiemelte, hogy Antonelli rendkívül gyors és a gumikezelésben is remekül teljesít.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke

Fotó: AFP/Greg Baker

„Hamarosan kezdődik az európai szezon. Miamit ugyan nem ismeri, de utána már tisztább képet kapunk, mert olyan pályákon fog versenyezni, amiket már ismer. Biztos vagyok benne, hogy remek teljesítményt fog nyújtani” – tette hozzá Toto Wolff.