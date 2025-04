Bianca Bustamante egyszer a Forma-1-ben is szívesen állna dobogóra

Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Fülöp-szigeteki versenyző álma nem tűnik túlzottan könnyen megvalósíthatónak és reálisnak, ugyanis a száguldó cirkusz történetében eddig nagyon kevés női pilóta állhatott rajthoz.

1958-ban Maria Teresa de Filippis volt az első nő, aki Forma-1-es versenyen ülhetett a volán mögé, futamon pedig női versenyző 1976-ban indult utoljára Lella Lombardi személyében,

aki egy évvel korábban a Spanyol Nagydíjon pontot is szerzett. Kettejükön kívül más hölgy nem állhatott rajthoz az elitsorozatban, de Divina Galica és Desire Wilson is esélyes volt erre, a kvalifikációval pedig még Giovanna Amati próbálkozott 1992-ben három hétvégén át. Legutóbb 2015-ben vehetett részt női versenyző F1-es hétvégén, 10 évvel ezelőtt Susie Wolff kapott szabadedzéses tesztlehetőséget a Williamstől, teljes hétvégére viszont nem nevezték a skót pilótát.

Az olasz Lella Lombardi (balra) az egyetlen női versenyző, aki pontot tudott szerezni Forma-1-es futamon

Fotó: GABRIEL DUVAL / AFP

A korábbi háromszoros F1-es világbajnok Jackie Stewart tavaly éppen arról beszélt, hogy szerinte eljött az ideje a női versenyzők Forma-1-be kerülésének, de ebből a szempontból az is kulcsfontosságú, hogy minél több lány kezdjen gokartozni.

Nem látom az okát annak, hogy egy nő ne szerepelhetne az F1-ben. Egyáltalán nem. Ennek semmi köze a fizikumhoz, vagy bármi hasonlóhoz.

Nem jár annyi lány gokartozni, mint ahány fiú. Ha többen gokartoznak, eljuthatnak azon keresztül akár a McLarenhez is, mint Lando Norris vagy Lewis Hamilton. Már látjuk a női versenyzőkben rejlő lehetőségeket, de ez sosem lesz erősebb, ha nem vonzzák be őket jobban a gokartozásba. A fiúk vágynak arra, hogy autót vezessenek, és most már a fiatal lányok is egyre inkább vágynak arra, hogy gokartozhassanak. Még mindig drága, de nincs ok arra, hogy egyikük ne válhatna állandó F1-es versenyzővé. És ki tudja, talán bajnokká” – vélekedett a 85 éves legenda.

Világszenzáció lenne, ha Bianca Bustamante bekerülne a Forma-1-be

Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A modellként is sikeres és népszerű, de a közösségi média negatív hatásaitól rettegő Bianca Bustamante azt szeretné, hogy a jövőben Lewis Hamiltonnal és Max Verstappennel emlegessék egy lapon. A fiatal lány már autóversenyzőként is nagyon sokra vitte, de még ennél is többre vágyik, azonban a Forma-1 egyelőre elérhetetlennek tűnik számára. Ha egyszer mégis sikerülne valóra váltania álmát, az egyenesen világszenzáció lenne, és a feje tetejére állíthatná a királykategóriát.