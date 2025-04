Carlos Sainz egyelőre nem tud kiemelkedő teljesítményt nyújtani új csapatánál, a Williamsnél, amit jól mutat az is, hogy hibák sorát követte el a szuzukai versenyhétvégén. A 30 éves spanyol pilóta az időmérőn feltartotta a Ferrarinál a helyére érkezett Lewis Hamiltont, amiért rajthelybünteést kapott, majd a bokszutcában a sebességhatárt is átlépte, amiért a versenybírók elmarasztalták és kapott egy 1000 eurós bírságot is.

Sainz mindezt aztán azzal tetézte, hogy a futam előtt késve érkezett a rajtrácsra, egészen pontosan a japán nemzeti himnusz kezdetéről maradt le, amit tiltanak a szabályok.

Ezért a bakijáért a Williams versenyzője 20 ezer eurós pénzbüntetést kapott, amelyből 10 ezer eurót 12 hónapra felfüggesztettek, feltéve, hogy ezen időszak alatt nem sérti meg többet ezt a szabályt.

Carlos Sainz hibát hibára halmozott Szuzukában

Fotó: NurPhoto via AFP/Nicolas Economou

Az F1-es Bahreini Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján

Sainz reagált a himnuszról való késése miatti bírságra, mindezt pedig káromkodva tette, amiért új büntetést kaphat, sőt, idén ő lehet az első pilóta, akit helytelen szóhasználat miatt büntet meg az FIA.

„Én vagyok a pontosság legnagyobb támogatója, úriember vagyok és pontos mindenben, különösen a nemzeti himnuszokkal. Szóval én voltam az első, aki feltettem a kezem és azt mondtam: ’késtem, bocsánatot kérek érte’. Ugyanakkor öt másodpercet késtem csak. Az, hogy öt másodperc késésért 10 ezer eurót kell fizetnem…számomra kétségtelen, hogy ki kell fizetnünk ezeket a bírságokat.

Nem tudom, hogy ezért újra megbüntetnek-e, hogy ezt mondom, de történnek sz.rságok. Ez néha így megy

– nyilatkozta a felháborodott spanyol.

„Ez 10 ezer euró. Öt másodpercért ez kiábrándító, és remélem, valaki elárulja, hova megy ez a 10 ezer euró, és akkor mondhatják, hogy oké, legalább jó célra fordították. Várom, hogy lássam, hova kerül” – idézte a formula.hu a bosszús Sainz szavait.

A Forma-1 2025-ös szezonja április 11-13. között folytatódik a Bahreini Nagydíjjal, az első szabadedzés pénteken, magyar idő szerint 13.30-kor kezdődik.

