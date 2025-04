Carlos Sainz egyelőre nem tud kiemelkedőt nyújtani új csapatánál, a Williamsnél, amit jól mutat az is, hogy hibák sorát követte el a szuzukai versenyhétvégén. Sainz az időmérőn feltartotta a Ferrarinál a helyére érkezett Lewis Hamiltont, amiért rajthelybünteést kapott még szombaton. A spanyol pilóta a bokszutcában a sebességhatárt is átlépte, 13,7 km/órával ment gyorsabban, mint lehetett volna, amiért a versenybírók elmarasztalták és kapott egy 1000 eurós bírságot is.

Ez nem Carlos Sainz hétvégéje volt

Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

Carlos Sainz ezt követően a futam előtt késve érkezett a rajtrácsra, egészen pontosan a japán nemzeti himnusz kezdetéről maradt le, amit tiltanak a szabályok. Az FIA megerősítette, hogy 20 ezer eurós pénzbüntetést kapott, amelyből 10 ezer eurót 12 hónapra felfüggesztettek, feltéve, hogy ezen időszak alatt nem sérti meg többet ezt a szabályt.

Ez pénzbüntetése lényegesen kisebb, mint amit a szabálykönyv előír, az FIA ugyanis enyhítő körülményt fogadott el a Williams pilótájának esetében. Carlos Sainz gyomorproblémára hivatkozott, amit Dr. Messina is igazolt, így nem az eredetileg járó, 60 ezer eurós büntetést kapta a spanyol.

Sainz a 15. helyről indult a futamon és a 14. helyen végzett. Csapattársa, Alex Albon két pontot szerzett, amivel 18-ra növelte szezonbeli pontszámait, míg Sainznak csak egy van, amit Kínában szerzett Charles Leclerc, Lewis Hamilton és Pierre Gasly kizárásának köszönhetően.