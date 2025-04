A pilótajelöltekről beszélt az amerikai istálló Forma–1-es csapatfőnöke, Graeme Lowden a Speed Citynek adott interjújában.

Akár Bottas is befutó lehet a Forma–1 új csapatánál 2026-ban

Gőzerővel készül a debütálásra a Forma–1-es Cadillac

„Eddig nagyjából hét-nyolc versenyzővel beszéltünk, vagy épp mostanában tervezzük a kapcsolatfelvételt. (...) De szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a beszélgetések jelenleg még nagyon kezdeti fázisban vannak.

A Player beszámolója szerint a listán több olyan pilóta is szerepel, akinek van friss F1-es tapasztalata, Lowden szerint a csapatuk jó helyzetben van, mert az elmúlt évben több tapasztalt, futamgyőztes és bajnokesélyes csapatnál versenyző pilóta is távozott a sportágból – ilyen például Valtteri Bottas vagy Sergio Pérez is.

A hírek szerint nem csak rutinos pilótákat keresnek, olyan fiatal tehetségek is szóba kerültek, akik még nem mutatkoztak be a nagydíjakon, de már bizonyítottak a nevelőszériákban.

Az amerikai istálló külön figyelmet fordít például két amerikai tehetségre is, az IndyCarban versenyző Colton Hertára és az F2-ben szereplő Jak Crawfordra.

„A versenyzői felállást érdem alapján választjuk ki, és örömmel mondhatom, hogy minden pilóta, akivel eddig korai egyeztetéseket folytattunk, kiváló F1-es versenyző, és tökéletesen alkalmas arra, hogy egy felkészült, profi csapat élére álljon”.