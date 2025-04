Max Verstappen először 2016-ban találkozott a háromszoros Forma-1-es világbajnok Nelson Piquet gyönyörű lányával, Kelly Piquet-vel. A holland versenyző akkor még csak 19 éves volt, míg a brazill modell 28, a szexi bombázó pedig egy évvel később az orosz F1-es pilótával, Danyiil Kvjattal járt, akitől született egy kislánya, Penelope, ám két évvel később szakítottak. Verstappen 2020-ban vette fel újra a kapcsolatot Piquet-vel, azóta alkotnak egy párt, a hírek szerint jelenleg a 13 millió fontos monacói luxusvillájukban élnek.

Az álompár 2024-ben jelentette be, hogy várják első közös gyermeküket, a szülés időpontja pedig várhatóan 2025 májusában lesz.

A Forma-1 versenynaptárában azonban rendkívül zsúfolt időszak zajlik, az április 6-i Japán Nagydíj és a június 1-jei Spanyol Nagydíj között összesen 7 futamot rendeznek, mindezek értelmében Verstappen akár le is maradhat a gyermeke születéséről. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba a témával kapcsolatban, miszerint a holland sztár párja nem egy versenyhétvége idején várja a babát, bár a Miami Nagydíjhoz közeli időpontban, május 6-án lesz a szülés. A nemzetközi sajtóban olyan hírek is felmerültek, hogy gyermeke születése miatt Verstappen akár egy évet is kihagyhat a Forma-1-ben, ami azért óriási meglepetésnek számítana.

Max Verstappen és Kelly Piquet az első közös gyermeküket várják

Fotó: MARK SUTTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A négyszeres világbajnokot 2028-ig köti szerződés a Red Bullhoz, de egy záradék értelmében előbb is távozhat. Verstappen jövője körül még sok a kérdőjel, a Mercedes és az Aston Martin is szerződtetné, persze nincs kizárva, hogy a holland marad az energiaitalosoknál.

A 27 éves sztár az egyéni pontversenyben jelenleg a harmadik helyen áll Lando Norris és Oscar Piastri mögött, a Szaúdi Nagydíjon azonban pole pozícióból indulhat a vasárnapi futamon.

„Az biztos, hogy nagyon izgalmas dolog ez. Nagyon nehéz szavakba önteni, amíg a baba meg nem születik. De az biztos, hogy nagyon várom már ezt az élményt” – mondta Verstappen, akit talán még az ötödik vb-címnél is jobban lázba hoz első gyermeke születése.

Íme, néhány dögös fotó Max Verstappen gyönyörű barátnőjéről, Kelly Piquet-ről: