A hinwili istálló – amely 2026-tól gyári Audi csapattá válik majd – különleges, modern művészeti stílusban újragondolt arculattal érkezik Floridába, amely negyedik alkalommal ad otthont Forma-1-es nagydíj hétvégének. A csapat célja, hogy ezáltal felkeltse a szurkolók figyelmét a város kulturális életére. Az eddig megszokott neonzöld-fekete színkombináció merészebb festést kapott, amelyet a csapat névadó partnere, a Stake közreműködésével készült, az egyedi megjelenés pedig olyan érzetet kelt, mintha egy festőművész alkotta volna.

Megújul a Sauber Forma-1-es csapata a Miami Nagydíjra

Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

Merészebb megjelenéssel érkezik Miamiba a Forma-1-es csapat

Természetesen nem csak az autók, hanem Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto versenyruhái is megújulnak az idei első amerikai kontinensen rendezett futamra, valamint a teljes csapat megjelenése is az új dizájnt követi majd, beleértve a szerelők munkaruháját és a boxutcai felszereléseket is.

New exhibit just dropped. 🎨



Introducing our #MiamiGP Special Livery... 💚🌴 pic.twitter.com/VLzX5vDqpn — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) April 30, 2025

„Ez Miami kreatív szellemének ünneplése, és az elkötelezettségünk, hogy az F1-et életre keltsük a rajongóink számára” - mondta Stefano Battiston, a Stake Sauber kereskedelmi igazgatója, aki azt is hozzátette, hogy a csapat nem csupán technikai felkészültségével, hanem innovatív szemléletével is szeretne kitűnni a mezőnyből.

A Sauber mellett egyébként a Ferrari és a Racing Bulls is új fényezéssel készül a soron következő sprinthétvégére.