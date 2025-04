A Szaúd-Arábiai Nagydíj péntek esti második szabadedzésén a Ferrari brit pilótája a pálya 17-es kanyarjában feltartotta az éppen gyors körön lévő Alex Albont. A Williams versenyzője rögtön be is mondta a rádióba, hogy veszélyes volt, a pálya azon a pontján a lassú Hamilton. Miután a szabályok értelmében szabadedzéseken a feltartásos esetekért nem jár büntetés, kivéve, ha azok kimondottan veszélyesek, Albon rádióüzenete miatt vizsgálatot indított az FIA a hétszeres világbajnok ellen.

Lewis Hamilton nyugodtan készülhet a szombati szabadedzésre és az időmérőre

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Hamilton azonban végül megúszta a büntetést, mert, mint azt az M4 Sport írja, Albon később jelezte, hogy annyira mégsem volt veszélyes az eset. Állítása szerint már messziről látta, hogy Hamilton poroszkál előtte, és inkább csak azon lepődött meg, hogy mikor utolérte, nem abban a helyzetben volt, mint amire számított. Ezek után az FIA le is zárta az ügyet.

Ahogy Liam Lawsonét is lezárta, a Racing Bulls versenyzője viszont nem úszta meg büntetés nélkül. Az új-zélandi még az első szabadedzésen keresztezte a boxbejárat útvonalát úgy, ahogyan nem lett volna szabad – kétszer is. Az FIA megállapította, hogy a Racing Bulls elfelejtette őt figyelmeztetni az első eset után, így került sor a második ugyanilyen kihágásra. Lawsonnak mostanság sok dolga van a bírókkal: Bahreinben két incidens miatt is büntették a versenyen.