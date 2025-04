A brit istálló 2022-ben csatlakozott a tisztán elektromos versenysorozathoz, és azóta is fontos szerepet játszott a széria fejlődésében, mind technikai, mind sportági szempontból. A McLaren azt követően jelentette be, hogy az idei szezon után kilép a sorozatból, hogy két hete megerősítette, hogy a jövőben visszatér és ismét részt vesz a legendás Le Mans-i 24 órás futamot magában foglaló Endurance Világbajnokságon.

Kiszáll a Formula E sorozatból a McLaren

Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / ANADOLU

„Eljött az idő, hogy más lehetőségeket is megvizsgáljunk, amelyek jobban illeszkednek a McLaren Racing általános stratégiai irányvonalához” – mondta Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója.

A döntés hátterében a McLaren hosszú távú stratégiája áll, amely szerint céljuk, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fektessenek kulcsfontosságú piacokra és versenysorozatokra. A wokingi gyártó jelenleg az FE mellett a Forma–1-ben és az IndyCarban is érdekelt, 2027-től pedig beszáll a WEC Hypercar kategóriájába is.

„Hihetetlen utat jártunk be eddig, és méltán lehetünk büszkék az elért eredményeinkre. A 9. szezon kezdete óta kiváltságos helyzetben voltunk, hogy a McLaren család tagjai lehettünk. Szívből köszönöm a vállalatnak, partnereinknek és rajongóinknak a belénk vetett bizalmat és támogatást, amely az idény végéig velünk lesz. Ez a csapat rendkívüli tehetségekkel van tele, és ez a tudás eddig is sikert hozott – ahogy a jövőben is fog. Bár a McLaren Racing fejezet lezárul, elismerjük a Formula E értékét és erejét, mint világbajnokság és pozitív változást ösztönző platform. Már most dolgozunk azon, hogy a csapat a 11. szezon után is folytathassa a versenyzést. Addig is mindent megteszünk, hogy stílusosan zárjuk le a Formula E-s kalandunkat” – fogalmazott Ian James, a McLaren Electric Racing csapatfőnöke és ügyvezető igazgatója.

A McLaren még a Mercedes programját vette át 2022 végén, vagyis a Gen3-as korszak kezdetén, és a Nissannal álltak össze, akik a hajtásláncot biztosították számukra. Bár az idei szezonban eddig nem állnak rosszul, hiszen harmadikak a csapatok bajnokságában, a britek most azért távoznak, hogy a hiperautós projektjük sikeres lehessen – írja a Motorsport.com.

A McLaren korábban 1995-ben nyerte meg a Le Mans-i 24 órás versenyt.

A brit istálló F1-es riválisai közül a Ferrari, az Aston Martin és az Alpine is a hiperautó-szériában versenyez, valamint a Porsche, a Toyota, a BMW, a Peugeot és az F1-be 2026-tól csatlakozó Cadillac is.