Az F1-es autóból kikacsintó pilóták körében az egyik legnépszerűbb választás a rali, a hírek szerint Lando Norris is ebben a kategóriában próbálta ki magát.

Lando Norris a WRC megszállottja

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Az elmúlt időszakban Valtteri Bottas, Lance Stroll, kicsit korábban pedig Kimi Räikkönen vagy éppen a balesetet is szenvedő Robert Kubica ültek be akár WRC-versenygépek kormánya mögé is - írja a Vezess.

A McLaren britje a korábbi F1-es szakíró, Peter Windsor szerint még tavaly pattant egy ilyen autóba, és jól is ment vele.