Rövid, de annál érdekesebb interjút adott a világbajnoki pontversenyt vezető Oscar Piastri és McLarenes csapattársa, a pilóták között jelenleg mögötte második Lando Norris az F1 kommunikációs stábjának. Ezúttal nem a Forma-1 vagy az éppen aktuális (Miami Nagydíj) került szóba, hanem egy teljesen másik téma körül forgott a rövid anyag.

Oscar Piastri (bal oldalon) nem fogta vissza magát az interjú közben

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Oscar Piastri a végére csak belelendült

Az első kérdés a két pilótának, ahogy az a lenti videóban is látható, az alábbi volt: „Ki dolgozta ki az általános relativitáselméletet?". Ekkor hangzottak el a címben leírt szavak Piastri szájából, akinek a segítségére a csapattárs sietett. Norris el is mondta, hogy a válasza nem más lesz, mint Einstein, ami a helyes megoldás volt. Érdekes, hogy ezután a következő kérdésre, mely szerint mi ennek az elméletnek a leghíresebb egyenlete, már Piastri is tudta a választ és gyorsan rá is vágta, hogy E=mc².