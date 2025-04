Az idei szezon a rendkívül szórakoztató Ausztrál Nagydíjjal kezdődött. Melbourne-ben a változékony időjárás kulcsszerepet játszott abban, hogy a pilóták rengeteget akcióztak. A Kínai Nagydíj, valamint a vasárnap rendezett Japán Nagydíj azonban rendkívül unalmas volt, ugyanis alig voltak előzések, ráadásul a suzukai futamon az összes pilóta célba ért, ez pedig elég ritkán történik meg a száguldó cirkuszban.

A jelenlegi szabályozás utolsó évében nem csak az autók tervezésében történt konvergencia, de ezzel egyidejűleg a csapatok olyan szabályokat is megtaláltak, amelyeket eredetileg az előzések növelése érdekében vezettek be. 2024-ben 70 előzéssel volt kevesebb, mint egy évvel korábban, annak ellenére, hogy két extra futam is volt a versenynaptárban. Az idei szezonban eddig mindhárom pole-pozícióba kerülő pilóta megnyerte a futamát, ráadásul Suzukában a kvalifikáció első hat helyezettje ugyanabban a sorrendben ért célba, mint az időmérőn.

Frédéric Vasseur szerint unalomba fulladhat az idei F1-es szezon

Fotó: Paddocker/NurPhoto via AFP

„Az biztos, hogy a kvalifikáció mindig kulcsfontosságú a teljesítményben. Minél kisebb a szakadék az autók között, ez annál inkább igaz” – mondta Frédéric Vasseur a Japán Nagydíj után, aki megjegyezte azt is, hogy jó esélye van arra, hogy az idei egy „kvalifikációs” világbajnokság legyen.

A pilóták folyamatosan azt hangoztatják, hogy McLaren autója kiemelkedik az idei szezonban. Ennek ellenére Lando Norris és Oscar Piastri sem tudta megelőzni Suzukában az élen haladó Max Verstappent, pedig 53 körük volt rá.

Az elejétől a végéig sima volt, mert a tempó túlságosan hasonló ahhoz, hogy bármit is csináljak. Max pedig jól versenyzett, hiba nélkül vezetett”

– mondta Norris, aki továbbra is vezeti a bajnokságot egy ponttal megelőzve a holland vb-címvédőt.

Néhányszor közel kerültünk az előzéshez, de a pálya pozíciója itt nagyon fontos. Azt hiszem, tegnap volt az a nap, amikor ténylegesen meg lehetett nyerni a versenyt”

– folytatta Piastri, aki harmadik helyen áll a vb-pontversenyben.

Norris, Verstappen és Piastri a dobogón a Japán Nagydíj után

Fotó: Toshifumi Kitamura/AFP

Mindeközben a Ferrarinál keményen indult a szezonban, mert bár a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton megnyerte a sanghaji sprintversenyt, azonban tisztán látszik, hogy az olasz istálló jelenleg csak a negyedik erő a rajtrácson a McLaren, a Red Bull és a Mercedes mögött.