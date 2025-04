Az elképesztő ajánlat mögött a szaúdi állami befektetési alap, a Public Investment Fund (PIF) áll, amely már most is 20 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az Aston Martin Lagonda autógyárban, és jelenleg tárgyalásokat folytat a Forma–1-es csapat többségi tulajdonának átvételéről Lawrence Strolltól.

A Gazzetta dello Sport értesülései szerint Verstappen komolyan fontolgatja a távozását a Red Bulltól a 2025-ös idény végén, és a szaúdiak ajánlata nemcsak pénzügyi, hanem szakmai szempontból is rendkívül csábító. Az Aston Martinnál ugyanis minden adott egy világbajnoki projekt elindításához: Stroll az elmúlt években egy ultramodern gyárat építtetett Silverstone-ban, leszerződtették a Red Bull egykori zseniális technikai igazgatóját, Adrian Neweyt, és 2026-tól újra Honda-motorok kerülnek a csapat autóiba – azok a motorok, amelyekkel Verstappen már világbajnok lett.

Max Verstappen a leggazdagabb F1-es versenyzővé válhat

Fotó: MARK SUTTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Red Bullt jelenleg is erősítő holland klasszis a történelmi szerződés révén évi 88 millió eurót kereshetne, ami több mint másfélszerese a jelenlegi, 50 milliós fizetésének. A szaúdi PIF korábban már bizonyította, hogy képes bárkit megvenni: ők állnak a LIV Golf és Cristiano Ronaldo szaúd-arábiai szerződtetése mögött is, utóbbi jelenleg évi 200 millió eurót keres az Al-Nasszr csapatánál. Most úgy tűnik, az autósportban is minden korábbinál komolyabb szerepet szánnak maguknak.

Verstappen átigazolása akkor is óriási szenzáció lenne, ha nem tartozna jelenleg is a világbajnoki cím esélyesei közé. Az F1 2025-ös világbajnoki pontversenyében öt futam után Oscar Piastri vezeti a tabellát 99 ponttal, mögötte Lando Norris áll 89-cel, míg Verstappen 87 egységgel a harmadik helyen várja a folytatást. A következő év azonban már most izgalmasnak ígérkezik a háttérben zajló politikai és pénzügyi játszmák miatt.

Ha a holland pilóta elfogadja a szaúdi ajánlatot, nemcsak a sportág történetének leggazdagabb szerződését írhatja alá, hanem újra együtt dolgozhat azokkal, akikkel korábban a csúcsra jutott – és egy teljesen új korszak nyílhat meg a Forma–1-ben, ahol az olajpénz immár nemcsak a futamokat, hanem a legnagyobb sztárokat is mozgatja.