„Nem nekünk lesznek a legjobb motorjaink 2026” – ismerte be őszintén Mattia Binotto, az Audi F1 Team csapatfőnöke. A német gyári csapat 2026-ban kapcsolódik be a Forma-1-be. Az Audi már a 2022-es Belga Nagydíjon bejelentette, hogy beszáll a sorozatba, miután a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) gyökeres változtatásokat vezetett be az erőforrások terén.

Mattia Binotto, a 2026-ban debütáló Audi F1 Team csapatfőnöke

Fotó: AUDI AG

Ez meglepő vallomás lehet, de még egy akkora tapasztalattal és technológiai háttérrel rendelkező gyártó, mint az Audi számára is óriási kihívást jelent a félig benzines, félig elektromos erőforrások előállítása.

Az F1 még az Audi számára is nehéz terep

Ha valaki, akkor Binotto tisztában van vele, hogy motorgyártás mennyire nehéz feladat. Ennek tanúja volt például a Ferrarinál, amikor Michael Schumacher legyőzhetetlen éveiben a motorfejlesztésért felelős főnök volt a csapatnál.

„Erőforrásokat gyártani, tudom, hiszen magam is benne voltam, sokkal-sokkal nehezebb, mint, ahogy azt a kívülállók gondolják. Ráadásul most egy olyan magas szinten kell, hogy beszálljunk, amilyen talán még soha nem volt az F1-ben. Az egész motorgyártás folyamatát újra kell gondolnunk” – mondta az Audi F1-es erőforrásairól az Autosportnak adott interjúban.

„2026-ban csak magunkkal fogunk foglalkozni, tisztában vagyunk vele, hogy nem leszünk a csúcson. Nem a miénk lesz a legjobb erőforrás, de meg vagyok rólal győződve, hogy jó úton járunk” – tette még hozzá.

Az Audi kezdetben azt tervezte, hogy a Cosworth-tól kap majd motort, amit aztán a csapat neuburgi központjában fejlesztenek majd tovább. Ezt az ötletet azonban végül kikukázták, és jelenleg már a saját motor fejlesztése folyik Németországban.

