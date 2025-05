A 250 millió dolláros költségvetésből készült F1-es film története nagy vonalakban, hogy a Brad Pitt által alakított Sonny Hayes egy veterán versenyző, aki azért tér vissza a Forma-1-be, hogy csapattársként segítse az ifjú titánt, Joshua Pearce-t (Damson Idris), aki a saját útját akarja járni.

Látványos lett Brad Pitt Forma-1-es filmjének legújabb előzetese

Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

A történet szerint Hayes a kilencvenes évek egyik legnagyobb ígérete volt a Forna-1-ben, ám karrierjét egy súlyos baleset derékba törte. Harminc évvel később visszavonult, ám amikor régi csapattársa, Ruben Cervantes (Javier Bardem) – egy összeomlás szélén álló Forma-1-es csapat tulajdonosa – megkeresi, hogy segítsen talpra állítani az istállót, akkor Hayes úgy dönt, újra rajthoz áll.

Brad Pitt teljes gázzal hajt a közelgő Forma-1-es mozifilm előzetesében

Az új, végső előzetes aztán további részleteket is elárult a filmből, többek között a karakterek múltjára, motivációira és belső harcaira is fókuszálva. Láthatjuk a 61 éves Brad Pittet edzés közben, sőt egy felborult és lángoló versenyautó mellett is.

Brad Pitt mellett többek között olyan nevek szerepelnek a filmben, mint Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Simone Ashley, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia és Samson Kayo.

A rendezői székbe az a Joseph Kosinski ült, akinek kompromisszummentes stílusa gyorsan beírta magát a filmes történelemkönyvekbe. Négy mozifilmje világszerte 2,2 milliárd dolláros bevételt hozott, és 7 Oscar- és 2 Grammy-díjra jelölték ezeket az alkotásokat. Mellette is olyan nagyágyúk dolgoztak a filmen, mint a világhírű zeneszerző, Hans Zimmer, aki eddig két Oscar-díjat és megannyi jelölést is a magáénak tudhat (Gladiátor, Eredet, Csillagok között zenéit is ő szerezte többek között).

Ráadásul az F1 című film szakmai részét a hétszeres világbajnok pilóta, Lewis Hamilton felügyelte, aki tanácsadóként és producerként is ott lesz a stáblistán. Utóbbi szerepkörben megtalálhatjuk a szintén nem kispályás veterán Jerry Bruckheimert is (pl.: Armageddon, Karib-tenger kalózai, Top Gun 2).

A hitelesség érdekében minden F1-es csapat, az FIA, promóterek és a teljes F1-es közösség közreműködött a munkában.