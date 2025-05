Luxusjachtok, szupermodell barátnők, botrányok és világbajnoki címek – Flavio Briatore neve nem csupán a Forma–1-gyel, hanem a féktelen hedonizmussal is összeforrt. A 75 éves olasz Briatore most újra reflektorfénybe került, miután az Alpine ideiglenesen rábízta a csapatfőnöki széket. De ki is ez a mindig napszemüveges, öltönyös milliárdos, akit vagy gyűlölnek, vagy imádnak az F1-rajongók?

Idén május elején az Alpine Forma-1-es csapata bejelentette, hogy távozik Oliver Oakes csapatfőnök, és ideiglenesen Flavio Briatore veszi át a helyét. A visszatérése nem meglepő, hiszen korábban már irányította a Benettont és a Renault-t, számos sikert elérve mindkét istállóval. Heidi Klum és Flavio Briatore egy jótékonysági divatbemutatón a Bellevue Palace-ban

Fotó: Franziska Krug / Franziska Krug/Getty Images Flavio Briatore eredetileg étteremvezetőként és biztosítási ügynökként dolgozott Olaszországban, majd a divatiparban a Luciano Benettonnal való kapcsolata révén a Benetton Formula csapatához került. Kereskedelmi igazgatóként kezdte, majd csapatfőnökként irányította az istállót, de nem akárhogyan. Az egyik legnagyobb húzása Michael Schumacher szerződtetése volt 1991-ben, akinek a vezérletével a Benetton 1994-ben és 1995-ben is világbajnoki címet nyert. Később a Renault csapatfőnökeként Fernando Alonsót segítette két világbajnoki címhez 2005-ben és 2006-ban. Briatore és a Crashgate-botrány Briatore a fenti eredményekre büszke lehet, de bőven vannak sztorik, amelyek csorbát ejtettek a hírnevén. Az F1-es sportvezetői karrierjét igencsak beárnyékolja a 2008-as Szingapúri Nagydíjon történt Crashgate-botrány. 2008-ban, a Szingapúri Nagydíjon a Renault pilótája, Nelson Piquet Jr. szándékosan ütközött a falnak a csapat utasítására, hogy elősegítse csapattársa, Fernando Alonso győzelmét. A baleset után pályára küldték a biztonsági autót, ami stratégiai előnyt biztosított Alonsónak, aki már korábban kiállt tankolni – így megnyerte a futamot. Az eset legnagyobb vesztese Felipe Massa volt, aki világbajnok lehetett volna, ha a futamot utólag semmisnek nyilvánítják. Így viszont Lewis Hamilton ünnepelhetett, Massa pedig még 2023-ban is jogi lépéseket fontolgatott az elveszített vb-cím miatt. De mi köze van ennek Briatoréhoz? Ő volt az, aki tudatosan irányította a manipulációt, miután szándékos balesetre szólították fel Nelson Piquet Jr.-t. A botrány hónapokkal később robbant ki, miután Piquet kitálalt, és az FIA vizsgálata megállapította Briatore felelősségét. Az olasz vezetőt örökre eltiltották a sporttól, bár ezt később bíróságon megtámadta és nyert. A történet egyik legvitatottabb eleme, hogy Briatore nemcsak csapatfőnökként, hanem Piquet menedzsereként is részt vett a nyomásgyakorlásban.

Sztárok, exek, Monaco Flavio Briatore neve nemcsak a Forma-1-ben, hanem a bulvársajtóban is ismert, főként fényűző playboy életmódja miatt. Több híres modell és sztár volt a partnere az évek során, akikkel gyakran szerepelt a címlapokon.

Galéria: Az F1-playboy Briatore és a szupermodellek 1/46 Flavio Briatore és Paris Hilton a Monacói Nagydíjon

2022 májusában a Forma-1-es Monacói Nagydíjon egy ikonikus pillanatot örökítettek meg: Flavio Briatore ugyanis egyszerre jelent meg három korábbi párjával – Elisabetta Gregoracival, Naomi Campbellel és Heidi Klummal. A négyes közös fotója villámgyorsan bejárta a világsajtót, és a közösségi médiában is hatalmas visszhangot kapott. A kép Briatore Instagram-oldalán is megjelent, ahol a rajongók nagyra értékelték, hogy a volt szerelmek békésen, mosolyogva, jó viszonyban töltötték együtt az időt. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Flavio Briatore (@briatoreflavio) által megosztott bejegyzés Briatore a német Sette magazinnak adott interjújában így nyilatkozott a különleges találkozóról: Naomi, Heidi és Elisabetta a három legfontosabb nő az életemben. A barátság mindig meg kell, hogy maradjon egy szerelem után. Mindannyiunknak arra kell törekednünk, hogy így legyen. Elisabetta Gregoracival Briatore 2008-ban házasodott össze, 2010-ben született meg a közös fiuk, Nathan Falco. Gregoraci a 2017-es válás ellenére is kiváló kapcsolatot ápol volt férjével, különösen a közös gyermek érdekében. Heidi Klum és Briatore kapcsolata rövidebb, de annál emlékezetesebb volt. 2004-ben született meg a közös lányuk, Leni Klum, akit Briatore hivatalosan nem ismert el, ugyanakkor a köztük lévő viszony jó és barátságos maradt. Naomi Campbell és Flavio Briatore szerelme igazi celebrity-románcnak számított az 1990-es évek végén. A világ egyik legismertebb szupermodellje és a Forma-1-es csapatfőnök szenvedélyes, de viharos viszonyt folytattak, amely tele volt hullámvölgyekkel, vitákkal, és kibékülésekkel. Az 1998-ban kezdődő kapcsolatuk sokáig az újságok címlapjain szerepelt, és bár többször is szakítottak, végül 2003-ban döntöttek a végleges elválás mellett.

Egy 2023 májusában, a Monacói Nagydíj alkalmával készült fotó tanúsága szerint a két egykori szerelmes békés viszonyt ápol. A kép, amelyen mindketten mosolyogva pózolnak, azt jelzi, hogy a múltbeli ellentétek ellenére sikerült megtalálniuk a közös nevezőt. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Flavio Briatore (@briatoreflavio) által megosztott bejegyzés A 75 éves olasz üzletember jelenlegi párja Bernadetta Bosi, akivel 2019 novembere óta alkotnak egy párt. Bosi egy nála jóval fiatalabb modell, a kapcsolatuk azóta is tartósnak tűnik. Visszatérés a csapatfőnöki székbe Flavio Briatore visszatérése a Forma-1-be ismét felkavarta az állóvizet. Az Alpine csapat jelenleg kihívásokkal küzd, de Briatore tapasztalata és vezetői képességei új lendületet adhatnak az istállónak, bár nem mindenki gondolkodik így. A korábbi Forma-1-es pilóta, jelenleg szakértőként tevékenykedő Ralf Schumacher úgy érzi, a tavaly szívműtéten átesett olasz szakember a kora miatt nem volt jó választás csapatfőnöknek. A tapasztalatainak köszönhetően nagyszerű munkát végzett eddig tanácsadói szerepkörben, de csapatfőnökként már túl öreg ahhoz, hogy napi szinten aktívan részt vegyen a csapat életében. „Flavio mindig is a saját feje után ment. Ennek is betudható, hogy Oliver Oakes lemondott. De Flaviónak nem okozott különösebb problémát Oakes távozása, mert ahogy hallottam, eddig is mindent ő maga csinált, bár remélem, hogy ez nem igaz” – nyilatkozta a német Skynak a hétszeres világbajnok Michael Schumacher testvére. Így most Briatoréra hárul az a hálátlan feladat, hogy segítsen a hét ponttal a konstruktőri tabella kilencedik helyén álló csapatnak kimászni a gödörből. A Forma-1 2025-ös szezonja május 16-18. között folytatódik az imolai Emilia-romagnai Nagydíjjal. Még több cikk Briatoréról

