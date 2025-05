Flavio Briatore neve nemcsak a Forma-1-ben, hanem a bulvársajtóban is ismert, főként fényűző playboy-életmódja miatt. A 75 éves Briatore oldalán az utóbbi években több híres modell és sztár is megfordult, akikkel gyakran szerepelt is a címlapokon. Az olasz üzletember a 2022-es Monacói Nagydíjon történelmet írt, amikor egyszerre jelent meg három korábbi párjával.

2022 májusában a Forma-1-es Monacói Nagydíjon egy ikonikus pillanatot örökítettek meg: Flavio Briatore ugyanis egyszerre jelent meg három korábbi párjával – Elisabetta Gregoracival, Naomi Campbellel és Heidi Klummal. A kép Briatore Instagram-oldalán is megjelent, ahol a rajongók nagyra értékelték, hogy a volt szerelmek békésen, mosolyogva, jó viszonyban töltötték együtt az időt. Briatore nem volt szégyellős sosem, mindig szeretett hölgykoszorúban megjelenni, ezt bizonyítja a lenti kép is. Flavio Briatore modellek társaságában a Better World Awards koktélfogadásán Monte-Carlóban, 2008. május 23-án.

Fotó: Francois Durand/Getty Images Briatore az F1 legnagyobb playboya Elisabetta Gregoracival Briatore 2008-ban házasodott össze, 2010-ben született meg a közös fiuk, Nathan Falco. Gregoraci a 2017-es válás ellenére is kiváló kapcsolatot ápol volt férjével, különösen a közös gyermek érdekében. Heidi Klum és Briatore kapcsolata rövidebb, de annál emlékezetesebb volt. 2004-ben született meg a közös lányuk, Leni Klum, akit Briatore hivatalosan nem ismert el, ugyanakkor a köztük lévő viszony jó és barátságos maradt. Naomi Campbell és Flavio Briatore szerelme igazi celebrity-románcnak számított az 1990-es évek végén. A világ egyik legismertebb szupermodellje és a Forma-1-es csapatfőnök szenvedélyes, de viharos viszonyt folytattak, amely tele volt hullámvölgyekkel, vitákkal, és kibékülésekkel. Az 1998-ban kezdődő kapcsolatuk sokáig az újságok címlapjain szerepelt, és bár többször is szakítottak, végül 2003-ban döntöttek a végleges elválás mellett. Egy 2023 májusában, a Monacói Nagydíj alkalmával készült fotó tanúsága szerint a két egykori szerelmes békés viszonyt ápol. A kép, amelyen mindketten mosolyogva pózolnak, azt jelzi, hogy a múltbeli ellentétek ellenére sikerült megtalálniuk a közös nevezőt. A 75 éves olasz üzletember jelenlegi párja Bernadetta Bosi, akivel 2019 novembere óta alkotnak egy párt. Bosi egy nála jóval fiatalabb modell, a kapcsolatuk azóta is tartósnak tűnik. Briatore élete filmvászonra kívánkozik: képeken hihetetlen hódításai

