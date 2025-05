Az egyre melegebb időjárás és az egyre több az Egyenlítőhöz közeli verseny miatt a Forma-1-es pilóták évek óta panaszkodnak rá, hogy borzasztó meleg van az autókban, majd megfőnek egy-egy verseny végére. 2023-ban a Katari Nagydíj Lance Stroll vezetés közben veszítette el pillanatokra az eszméletét, Esteban Ocon pedig belehányt a sisakjába, mert hőgutát kapott. A sorozat gazdája, a Nemzetközi Automobil Szövetség már lépett, és kifejlesztettek egy hűtőmellényt a pilóták számára, ami elméletben már használható is a versenyeken. A kisebb csapatok számára azonban valóban csak elméletben, gyakorlatban ugyanis az autók megengedett minimális súlyára vonatkozó szigorú szabályok miatt egyszerűen már nem jut neki hely a kocsiban.

Nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a Forma-1-es autók súlyára

Fotó: DPPI / DPPI Media

Oliver Bearman, a Haas fiatal brit pilótája lélekben már arra készül, hogy a következő három versenyen is a hőguta határán kell csúcsteljesítményt nyújtania.

A Forma-1 egyik legszigorúbb szabálya

Hűtés már a 2024-es idénytől kezdve van az autókban, de a beépített ventilátorokkal nem sokra mennek a pilóták, írja a Racingnews 365. Az idei szezon kezdetétől viszont, ha a levegő hőmérséklete meghaladja a 31 Celsius fokot, már használhatóak a hűtőmellények, a 2026-os idénytől pedig kötelező lesz a viselésük, ha olyanok az időjárási körülmények.

Csakhogy itt van a 798 kg-os minimum súlyhatár, így szinte minden autó iszonyatosan le van csupaszítva, a mérnökök nem szívesen látnak egyetlen fölösleges dekát sem az autókban. A vízhűtéses mellényeknek azonban súlyuk van, így csak a súlyhatárhoz legközelebb lévő autókban tudják használni a pilóták.

„Kipróbáltam a mellényt Dzseddában, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó és nagyon örülök, hogy be fogják vezetni a használatát. De mi sajnos nem fogjuk tudni használni, mert az FIA szabályai nem adnak rá lehetőséget.

Tudom, hogy néhány csapatnak megvan rá a lehetősége, hogy játszadozzon a súlyokkal, de ez csak a csapatok fele, akik így előnyt élveznek a többiekkel szemben

– mondta Bearman.

A fiatal brit szerint, ha víz akár csak 10-20 körre is elég, de addig is hűti a pilóta hátát, az bizony befolyásolhatja a versenyek alakulását is, hiszen a „hűtött” pilóták jobban tudnak koncentrálni. Bearman arra is felhívta az FIA figyelmét, hogy nem csak a hőmérőt nézzék.

Dzsedda például egy közismerten nagyon meleg helyszín. De nem csak az számít, hanem a páratartalom is. Lehet 27-28 fokos kellemes idő, de, ha 60-70 százalék a páratartalom, akkor a hideg víz életmentő is lehet.

Edzésen sokat segített a mellény, de a versenyen sajnos nem viselhettem, mivel túl nehéz, mi pedig szeretnénk a maximumot kihozni az autóból. Úgyhogy szenvedünk tovább, amíg csak nem történik valami, hogy, mint mások, mi is megkaphassuk az engedélyt és szabadon versenyezhessünk” - mondta Bearman.