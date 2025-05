Kellemes időjárási körülmények között kezdődött a Monacói Nagydíj harmadik, utolsó szabadedzése (napsütéses 18 fokban és 13 km/h-ás szél mellett). Mint megszokhatta már a Forma-1 közönsége, Monacóban nem ritkán igazi világsztárok előtt róják a köröket az utcákon a pilóták, és most sem volt ez másképp, ott volt a lelátókon a Trónok harca sztárja, Liam Cunningham is. Az első 20 percet követően a hazaiak kedvence, a Ferrari pilótája, Leclerc állt az élen Norris és Verstappen előtt.

A Ferrariknak mindig különleges helyszín Monaco.

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

A Ferrari jól ment Monacóban

A második szabadedzésen korábban a két Ferrari Leclerc, Hamilton sorrendben végzett az élen, majd következett Verstappen és a két McLaren Piastri, Norris sorrendben. Ehhez képest némileg változott a sorrend az utolsó szabadedzésen, ezúttal is Leclerc zárt az első helyen (ráadásul 1.11-en belüli idővel), mögötte a világbajnoki címvédő Verstappen, Norris, Piastri és Hamilton gurultak be. Illetve képletesen gurultak volna be, mert pár perccel a vége előtt Hamilton csúnyán odacsapta a Ferrarit a falhoz, emiatt vége is lett a szabadedzésnek idő előtt.