Az Alpine Forma-1-es csapata a Pierre Gasly, Jack Doohan pilótapárossal vágott neki a 2025-ös szezonnak, tartalékpilótaként pedig szerződtette a Williamstől Franco Colapintót, aki tavaly 9 F1-es nagydíjon kapott lehetőséget a grove-i istállónál. Azonban már a jövő hétvégi Olasz Nagydíj előtt Colapinto veheti át Doohan helyét. A RacingNews365 információ szerint a 22 éves ausztrál újonc jövője azt követően vált kérdésessé a csapatnál, hogy Miamiban újabb csalódást keltő hétvégét produkált.

Nem indult túl fényesen Jack Doohan Forma-1-es pályafutása

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Pilótát cserél a Forma-1-es csapat

A pletyka egyébként már hetekkel korábban elkezdett terjedni, egészen pontosan azt követően, hogy a 21 éves Colapinto egyik szponzora egy TV-műsorban, elszólta magát adáson kívül, mondván a fiatal argentin pilóta Imolában fog debütálni az Alpine színeiben – bár az istálló később ezt hivatalosan is megcáfolta.

Colapinto tavaly debütált az F1-ben, amikor a menesztett Logan Sargeant helyére ült be a Williamsbe, mellyel kilenc futamon indult és kétszer zárt pontszerző helyen.

A miami hétvége egyébként tökéletes lenyomata volt annak, hogyan alakult eddig Jack Doohan F1-es karrierje. Az ausztrál pilóta egy körön meggyőző tempót tudott mutatni, az időmérőn megelőzte csapattársát, Pierre Gaslyt is, aki így csak a 14. helyről indulhatott, viszont a verseny már az első kanyar után véget ért Doohan számára a Liam Lawsonnal történt ütközése miatt. Melbourne-ben szintén az első körben esett ki.

Doohan vesszőfutása Kínában is megmutatkozott, ahol több büntetést is begyűjtött, Szuzukában pedig egy komoly balesettel hívta fel magára a figyelmet, ami után az Alpine nyilvánosan is Doohant hibáztatta, mivel a DRS nyitva hagyása nagy sebességű kicsúszáshoz vezetett az első kanyarban.

Franco Colapinto állhat majd rajthoz Imolában

Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

Doohan – akinek legjobb eredménye a kínai 13. hely volt – egyike annak a négy versenyzőnek (Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto és Liam Lawson), akik idén még nem szereztek pontot a Forma-1-ben, így a pilótacsere nem lenne meglepő. A hírek szerint egyébként előzetesen is az volt az Alpine vezetőségének a terve, hogy öt-hat futamot kap a fiatal pilóta a bizonyításra. A múlt hétvégi Miami Nagydíj pedig már a hatodik volt.