Hét megszerzett ponttal a konstruktőri világbajnokság utolsó előtti helyén álló Forma-1-es csapat élről azonnali hatállyal távozott Oliver Oakes, aki tavaly nyáron csatlakozott az Alpine-hoz. A 37 éves brit szakember feladatait ideiglenesen Flavio Briatore veszi át, aki eddig tanácsadói szerepkörben segítette a francia csapatot.

Flavio Briatore (j) és az Alpine Forma-1-es csapatától kirúgott Jack Doohan

Fotó: SHAWN THEW / POOL

Schumacher szerint nem volt jó ötlet a Forma-1-es csapatfőnök visszatérése

Briatore számára nem lesz ismeretlen a munkakör, hiszen korábban hosszú éveken át a Benetton és a Renault csapatfőnöke volt. Előbbit akkor irányította, amikor Michael Schumacher 1994-ben és 1995-ben is világbajnok lett, a Renault csapatfőnökeként pedig Fernando Alonsót segítette két vb-címhez, 2005-ben és 2006-ban. A 75 éves olasz szakember tavaly tért vissza a Forma-1 vérkeringésébe, azok után, hogy örökös eltiltást kapott a „Crashgate” botrány miatt.

Briatore ideiglenes kinevezését azonban nem mindenki fogadta kitörő örömmel. A korábbi Forma-1-es pilóta, jelenleg szakértőként tevékenykedő Ralf Schumacher úgy érzi, a tavaly szívműtéten átesett olasz szakember a kora miatt nem volt jó választás csapatfőnöknek.

„A tapasztalatainak köszönhetően nagyszerű munkát végzett eddig tanácsadói szerepkörben, de csapatfőnökként már túl öreg ahhoz, hogy napi szinten aktívan részt vegyen a csapat életében. Flavio mindig is a saját feje után ment. Ennek is betudható, hogy Oliver Oakes lemondott. De Flaviónak nem okozott különösebb problémát Oakes távozása, mert ahogy hallottam, eddig is mindent ő maga csinált, bár remélem, hogy ez nem igaz” – nyilatkozta a német Skynak a hétszeres világbajnok Michael Schumacher testvére.

Így most Briatore-ra hárul az a hálátlan feladat, hogy segítsen a hét ponttal a konstruktőri tabella kilencedik helyén álló csapatnak kimászni a gödörből.

A következő versenyhétvége előtt egyébként egy másik változást is bejelentett az Alpine, ugyanis Jack Doohan helyett Franco Colapinto lesz a jövőben Pierre Gasly csapattársa.

A Forma-1 2025-ös szezonja május 16-18. között folytatódok az imolai Emilia-romagnai Nagydíjjal.