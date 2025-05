152 km/órás átlagsebességgel száguldva

Az élről induló Farina a 70 körből 63-ban vezette a mezőnyt, és 2,6 másodperc előnnyel intették le a célban. Mögötte a közönség nagy örömére márkatársai váltogatták egymást, de a 62. körben Fangiónak olajszivárgás miatt ki kellett állnia. Végül Fagioli lett a második, a harmadik pedig Parnell 52 másodperc hátránnyal. A további két pontszerző helyen végző, Talbot-Lago kocsikat vezető francia Yves Giraud-Cabantous és Louis Rosier már két kör hátrányt szedett össze. Farina futotta meg a leggyorsabb kört is, 1 perc 50,6 másodperc alatt teljesítve a 4,649 kilométer hosszú pályát, ami 152,066 km/óra átlagsebességnek felel meg.

A hat-, pontosabban az Indy 500-zal együtt hétfordulós első idény bajnoka is a három futamon nyertes Farina lett, a szintén három futamban diadalmaskodó Fangiónak egy versenyt fel kellett adnia, így három pont hátránnyal a második helyre szorult.

A Brit Nagydíj és Silverstone

A Brit Nagydíj az olasz mellett az egyetlen Forma-1-es futam, amelyet a kezdetektől megszakítás nélkül megrendeznek, helyszíne (jóllehet az idők folyamán Aintree és Brands Hatch is vendégül látta a futamot) ma is a többször átalakított silverstone-i pálya. A túl gyorsnak tartott pályát az 1991-es versenyre jelentősen átépítették, technikásabbá tették, de a vonalvezetés alapvető jellegzetességeit sikerült megőrizni, így ma is a leggyorsabb és a versenyzők által legélvezetesebbnek tartott pályák közé tartozik.

Sikeres versenyzők és csapatok

A sportág első évtizedének legsikeresebb versenyzői Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio és Alberto Ascari voltak.

Közülük is kiemelkedik az ötszörös világbajnok Fangio, akinek rekordját csak 2003-ban tudta megdönteni Michael Schumacher, a hétszeres világbajnok német pilóta 2000 és 2004 között zsinórban ötször nyerte el az egyéni vb-címet.

2008 és 2020 között a brit Lewis Hamilton dominálta a versenysorozatot, aki 2020-ban lett hétszeres világbajnok, így beállította Schumacher csúcsát.