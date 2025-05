Nehéz idénykezdeten van túl a hétszeres Forma-1-es világbajok, Lewis Hamilton a Ferrari színeiben. A brit pilóta már maga is elismerte, hogy a Mercedesnél eltöltött hosszú időszak után komoly kihívást jelent számára alkalmazkodni az új környezethez. Bár az eredmények és azSF-25-ös versenytempója is elmarad egyelőre a hétszeres világbajnok elvárásaitól, Hamilton szerint akadtak biztató jelek a Ferrari teljesítményét illetően. A 40 éves brit versenyző idei legjobb teljesítményét a sanghaji sprintfutamon aratta, ahol győzelemre váltotta a pole pozíciót, de Imolában is nagyot ment, amikor 12. helyről indulva végül negyedik lett.

Carlos Sainz védelmébe vette utódját, Lewis Hamiltont

Fotó: GREG BAKER / AFP

Carlos Sainz szerint igazságtalanság leírni Lewis Hamiltont

A Monacói Nagydíj után a Crash.net megkérdezte a Williams pilótáját, Carlos Sainzt – akinek éppen Hamilton miatt kellett távoznia a Ferraritól – hogy meglepte-e a hétszeres világbajnok nehéz idénykezdete a korábbi munkaadójánál, amire a spanyol így felelt:

„Nem. De szerintem ahogy ő, úgy én is, sőt Nico Hülkenberg is küzd nehézségekkel. Ezek a problémák minden pilótánál azonosak, amikor új csapathoz érkeznek. Bár egy újoncnak kevesebb a tapasztalata, de nincsenek is olyan beidegződései korábbi autó miatt, így tiszta lappal indulhat” – kezdte Sainz.

Sainz elismerte, hogy egy csapatváltással több évnyi izommemóriát kell kitörölniük a versenyzőknek, amik a korábbi autók vezetése során berögződtek.

„Izommemóriánk van 24 futamról, három vagy négy éven keresztül hozzászoktunk egy bizonyos autótípushoz, és amikor másik autót vezetünk, akkor hirtelen minden furcsának tűnik. Visszatérve Lewisra, teljesen normális, hogy próbál alkalmazkodni. Tíz évet (12 évet töltött a Mercedesnél – a szerk.) töltött ugyanannál a csapatnál, szóval szerintem teljesen normális, hogy furcsának és szokatlannak tűnik minden most a számára a Ferrarinál” – mondta a spanyol.

Hamilton számára nehezen indult a szezon a Ferrarinál

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

„Ugyanúgy én is elveszettnek éreztem magam a Williamsnél az első versenyeken. Pilótaként az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megpróbálunk a lehető legrövidebb idő alatt alkalmazkodni az új környezethez, de idő kell ahhoz, hogy a futamokon is látszódjon az eredménye” .