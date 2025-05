A színfalak mögött már javában folyik a munka az összes motorgyártónál a 2026-os évre, ez alól a Red Bull Powertrains és a Ford sem kivétel: utóbbi vezetője szerint Max Verstappen távozása esetén sem futamodnak meg.

Max Verstappen jövője továbbra is bizonytalan

Max Verstappen nélkül is futna a projekt

Bár a hollandnak 2028 végéig szóló szerződése van a Red Bull Racingnél, ez nem rejti el a tényt, hogy a jövője nagy beszédtéma a paddockban, hiszen a négyszeres világbajnokot többször is kapcsolatba hozták már a Mercedesszel és az Aston Martinnal is, ahol most Adrian Newey dolgozik, a Honda pedig jövőre csatlakozik motorszállítóként - írja a Motorsport.

Verstappen fontos figurája a Red Bullnak és így a Fordnak is, de Mark Rushbrook világossá teszi, hogy az amerikai óriás F1-es projekt iránti elkötelezettsége nem egy emberen - és így nem Verstappenen - múlik és áll.

„Mindenhol, ahol versenyzünk - minden bajnokságban - a legjobb csapattal, a legjobb pilótákkal és a legjobb emberekkel akarjuk ezt tenni. De vajon egy konkrét személy miatt írtuk alá a szerződést? Nem, mert ez egy hosszú távú szerződés,

és tudjuk, hogy az emberek tekintetében a dolgok változhatnak."

„Azt akarjuk, hogy Max 2026-ban és azon túl is a Red Bullnál és a Fordnál maradjon? Természetesen ezt szeretnénk. Ő egy bajnok, és az egész csapatot a következő szintre emeli.

De elfutunk-e, ha Max elhagyja a csapatot? Nem. Elkötelezettek vagyunk"

- mondta Rushbrook a Motorsport.com-nak adott exkluzív interjúban.

Arra a kérdésre, hogy Rushbrook fél-e Verstappen távozásától, nevetve válaszolt:

"Eléggé szereted használni a félelem szót, nem? Én nem nevezném félelemnek. Nyilvánvalóan a megfelelő lépéseket akarjuk megtenni az Oracle Red Bull Racinggel és a Red Bull Powertrains-Forddal, hogy továbbra is futamokat nyerhessünk.

Tesznek lépéseket egy olyan versenyző megtartása érdekében, mint Max? Mindenképpen megteszed ezeket az intézkedéseket, mert nyerni akarsz, de azért vizsgálod az egyéb lehetőségeidet is, szóval ebből a szempontból a válasz igen. Nem véletlenül bajnok. Nyilvánvalóan nagy tehetség, de ő is azt akarja, hogy a csapat és a program minden része a lehető legjobban teljesítsen" - mondta.