Amennyiben a Red Bull négyszeres világbajnoka az Osztrák Nagydíjat követően is a bajnokság első négy helyezettje között szerepel, a 2026-ra vonatkozó kilépési záradéka az érvényét veszíti. Max Verstappent korábban több csapattal is hírbe hozták, de egyelőre arra van nagyobb esély, hogy a holland sztárpilóta jövőre is marad az osztrák istállónál.

Korábban olyan hírek láttak napvilágot, miszerint Max Verstappen az Aston Martinhoz, vagy a Mercedeshez szerződhet 2026-tól, ám jelen állás szerint nagyobb az esély rá, hogy a holland marad a Red Bull csapatánál. Max Verstappen marad a Red Bullnál?

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto Max Verstappen jövője hamarosan eldőlhet Verstappen szerződése 2028 végéig érvényes a Red Bull-lal, az ebben szereplő kilépési lehetőség pedig akkor zárul le, ha a négyszeres világbajnok az Osztrák Nagydíjat követően is az első négyben van az egyéni pontversenyben. Ez a záradék, ha nem is közvetlenül, de a bajnoki állástól függ. A holland pilóta a világbajnoki tabella 3. helyén áll jelenleg 136 ponttal, míg az ötödik Charles Leclerc hátránya 57 pont, így ha a barcelonai futamot követően is legalább 50 pontos különbség lesz kettejük között, a kilépési záradék voltaképpen inaktívvá válik – adta hírül az f1vilag.hu. Verstappen előnye azt jelenti, hogy már Barcelonában végérvényesen lezárulhat a 2026-os esetleges csapatváltás egyik jogi lehetősége. A 27 éves sztárpilóta megállapodását a Red Bull belső hatalmi harcainak enyhülését követően megváltoztatták, így a korábbi feltétel – miszerint Helmut Marko távozása esetén kiléphet – már nem érvényes, ám a teljes körű biztonságot a bajnoki pozíció alapján záródó klauzula nyújtja majd. Ha Verstappen Barcelonában megőrzi legalább 50 pontos előnyét Leclerc-rel, vagy az akkor 5. helyezett versenyzővel szemben, szinte biztosan a Red Bullnál marad 2026-ra is – függetlenül attól, mit hoz a 2025-ös szezon folytatása. Max Verstappen jelenleg a harmadik helyen áll a vb-pontversenyben

Fotó: Andrej Isakovic/AFP Az egyéni pontversenyben nyolc futam után a 161 pontos Oscar Piastri áll az élen, mindössze három egységgel megelőzve csapattársát, Lando Norrist (158 pont), míg a harmadik helyen Verstappen áll 136 ponttal. A konstruktőrök között fölényesen vezet a McLaren 319 ponttal, az éllovas csapatot a Mercedes 147, a Red Bull 143, a Ferrari pedig 142 ponttal követi. A Forma-1 2025-ös szezonja május 30. és június 1. között folytatódik a Spanyol Nagydíjjal. Kapcsolódó cikkek

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!