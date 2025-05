A nemzetközi sajtó nem győzte dicsérni Oscar Piastrit és a McLarent a Miami Nagydíj után.

A Mclaren elképesztő fölényben van

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Megállíthatatlan a McLaren

Spanyolország:

Mundo Deportivo: "Ezt várjuk egy igazi világbajnoki esélyestől. Piastri reagált a hibájára, felkelt és erősebben folytatta önbizalommal és bátorsággal. A harmadik F1-es idényében meg akarja nyerni a vb-t, és meg is fogja."

As: "Piastri legyűrte a bajnokot. Nagyot harcolt a címvédő Max Verstappennel, igazán látványos csata volt sok támadással és védekezéssel. Kár, hogy Lando Norris nem csatlakozott hozzájuk."

Sport: "Piastri a negyedik futamát nyerte Floridában, és megerősítette éllovas pozícióját csapattársa, Norris előtt. Ismét George Russell teljesített a legegyenletesebben, csak ő tudta tartani a lépést a papajaszínű McLarenekkel. Sikeresen tartotta sakkban Verstappent, akinek be kellett érnie a negyedik hellyel."

Marca: "Piastri megerősítette az első helyét Miamiban."

Nagy-Britannia:

Telegraph: "A McLaren túlszárnyalta ellenfeleit, és kettős győzelemmel zárt Miamiban. Piastri és Norris csaknem harminc másodperces előnnyel ért célba" - írja az MTI.

Daily Mail: "Norris rákiabált Verstappenre, de végül hiába próbálta kétségbeesetten visszaszerezni a világbajnoki reményeit."

Guardian: "Piastri ismét megmutatta, hogy komoly vb-esélyesként kell vele számolni. A negyedik helyről rajtolva diadalmaskodott, nagyszerű harci szellemet demonstrálva, és látható, hogy őt nehéz lesz megverni az idén."

Sun: "Piastri megmutatta Verstappennek, hogy ki az úr a háznál. A McLaren ellopta a show-t a holland elől, aki éppen most született az első gyermeke."

Franciaország:

L'Équipe: "Piastri ismét hibátlanul versenyzett, és növeli előnyét a pontverseny élén. A mercedeses George Russell lett a harmadik, az időmérőt megnyerő Verstappen viszont lemaradt a dobogóról."

Le Figaro: "A konkurencia több mint harminc másodperccel lemaradt, a papajás autókat még megszorítani sem lehetett Floridában. Az ausztrál magabiztosan utasította maga mögé csapattársát, Lando Norrist, a McLaren jelenleg egy másik galaxisban versenyez."