Ahogy a Forma-1 hivatalos X-oldala is írja az általuk közzétett fotó mellé, a McLaren bemutatta különleges festését, amelyet az M7A ihletett, amely 1968-ban a csapat alapítójának, Bruce McLarennek az első győzelmet hozta. A festés az MCL39-eseken lesz látható Monacóban és Spanyolországban is, így mindkét nagydíjon megcsodálhatják azt a rajongók és a semleges nézők is.

Így néz majd ki a McLaren Monacóban és Spanyolországban.

Forrás: Forma-1 hivatalos X-oldala

A McLaren idén egyelőre remekül teljesít

Az istálló az egyedi festés nélkül is kiválóan helyt áll eddig az idei szezonban, a pilóták közötti világbajnoki pontversenyt a csapat versenyzője, Oscar Piastri vezeti a szintén McLarenes Lando Norris előtt, míg a címvédő Max Verstappen a harmadik. Ebből adódóan a konstruktőri pontversenyt is a McLaren vezeti hét futamot követően, ráadásul tetemes, 132 pontos előnnyel a második Mercedes előtt.