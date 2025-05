A szabadedzéseket követően jöhetett az első igazán nagy erőpróba Monacóban, az időmérő. A nagy kérdés a start előtt az volt, hogy vajon a helyiek kedvence, a Ferrari pilótja, Leclerc a szabadedzéseken aratott sikere után az időmérőt is behúzza-e. A Q1-ben a két Ferrari odatette magát, Leclerc az első helyen, Hamilton a hatodikon végzett, köztük Norris, Piastri, Verstappen és Russell végzett. A Q1 legnagyobb meglepetését Antonelli szállította a Mercedes volánja mögött, mert a fiatal titán nekicsapta a kocsit a falnak, így hiába volt továbbjutó helyen, számára véget ért az időmérő. Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy pont vége lett az első etapnak.

Leclerc jól ment a Ferrarival, míg a két Mercedes gyorsan kiszállt a küzdelmekből.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Mercedes hamar kiszállt az időmérőből

Sztárokból most sem volt egyébként kint hiány, például az autóversenyzés világában sem ismeretlen amerikai színész, A Grace klinika korábbi sztárja, Patrick Dempsey is közelről nézte a pilótákat, de ott volt a futballvilág egykori ásza, Zinedine Zidane is.

A Q2-re a fentiek miatt csak 14 autó futott ki, de a Mercedes kálváriája tovább folytatódott, Russell gépe adta meg magát a lehető legrosszabb helyen, az alagútban, ahova rendkívül nagy sebességgel érkeznek meg az autók. Russell próbálta még beindítani a Mercedest, de ahogy a rádión is mondta a csapatának, „Game Over” volt az istállónak. A lerobbant autót el kellett onnan távolítani, ami egy kicsit megdobta az időmérő hosszát.

A Q3-ban aztán az élmezőny eldönthette a leglényegesebb kérdést, ki menjen az első helyekről a vasárnapi futamon. Itt pedig a két McLaren nem kegyelmezett, elképesztő időt futva Norris pálya körrekorddal nyert 1.09-es idővel, mögötte Leclerc és Piastri végzett, negyedik Verstappen, ötödik pedig Hamilton lett.