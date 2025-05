A verhetetlen Red Bull

A 2008-as idény végén Coulthard visszavonult, Helmut Marko pedig egy fiatal német pilótának szavazott bizalmat. Sebastian Vettel pedig jött, látott és mindenkit legyőzött. Nem egyszer, nem kétszer és nem is háromszor...

A 2009-es idény harmadik futamán, a Kínai Nagydíjon ő szállította a Red Bull első futamgyőzelmét, Mark Webber jóvoltából pedig mindjárt egy kettős győzelemmel tudta ezt megünnepelni a csapat.

Abban az évben további öt futamgyőzelmet aratott a Red Bull, és a második helyen zárta a konstruktőrök versenyét.

Sebastian Vettel itt éppen a 2013-as Belga Nagydíjon aratott győzelmét ünnepli

Fotó: ERIC LALMAND / BELGA MAG

2010 és 2013 között a Red Bull szinte legyőzhetetlen volt: Vettel besöpört négy világbajnoki címet, a csapat három konstruktőri elsőséget, a nagy sorozat utolsó évében pedig volt egy időszak, amikor a német pilóta sorozatban 9 (kilenc) futamot nyert meg.

A Red Bull számokban:

összes rajthoz állás: 399

futamgyőzelem: 123

dobogós helyezés: 285

összes szerzett pont: 7942

pole pozíció: 106

leggyorsabb kör: 99

Visszaesés után újabb sikerkorszak

A 2014-ben bevezetett szabálymódosítások kifogták a szelet a Red Bull vitorlájából, ahogy mindenki máséból is, évekig egyetlen csapat sem tudta felvenni a versenyt a Mercedesszel. Hat szezon után ráadásul Vettel is átigazolt a Ferrarihoz. Ekkor megint Helmut Marko zseniális szemére volt szükség, aki 2018-ban az orosz Daniel Kvjat helyére a fiatal holland tehetséget, Max Verstappent ültette be az egyik autóba. A 18 éves srác pedig mindjárt meg is nyerte az első versenyét Spanyolországban.

Max Verstappen sorozatban negyedik világbajnoki címét ünnepli

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

2019-ben a Honda beszállásával a Red Bull előtt megnyílt az esély, hogy utolérje a Mercedest, ami hamarosan meg is történt, 2021 és 2024 között sorozatban négy egyéni világbajnoki címet nyert Verstappen, míg a csapat 2022-ben és 2023-ban is konstruktőri világbajnok lett.

Imola és az Emlia-Romagna Nagydíj pedig immár a Red Bull 400. futama lesz.