Mohammed bin Szulajm, az FIA jelenleg elnöke az év végén szeretné újraválasztatni magát. Az egyesült arab emírségekbeli volt raliversenyző elnöki ciklusa tele volt ellentmondásokkal, eddig azonban nem érkezett hiteles jelölt, aki reálisan a kihívója lehetett volna. Múlt héten azonban szárnyra kapott az a pletyka, miszerint a Forma-1-es versenyző édesapja, a kétszeres ralivilágbajnok Carlos Sainz fontolgatja a lehetőséget, hogy harcba szálljon az FIA elnöki székéért.

Carlos Sainz édesapja lehet az FIA új elnöke

Fotó: Franck Fife/AFP

Sainz nem fél az összeférhetetlenségtől

A 63 éves Sainz, akit a motorsport egyik legnagyobb raliversenyzőjének tartanak, azt mondta, hogy fontolgatja a lehetőségét annak, hogy induljon az FIA elnökválasztásán. A spanyol pilóta hangsúlyozta, hogy nem tart attól, hogy ez összeférhetetlenséget okozna azért, mert a fia a Forma-1-ben versenyez.

Komoly pályafutás van mögöttem, és az emberek elég jól ismernek ahhoz, hogy megértsék, ebből nem lenne probléma. Nyilvánvalóan vissza kellene lépnem a Carlos karrierjével kapcsolatos szerep vállalásaimtól, de ez egyáltalán nem kérdéses”

– mondta a motorsport.com portálnak az idősebb Sainz.

„Carlos már nem gyerek. Már egy évtizede az F1-ben van, és mindketten tudjuk, hogy ha én folytatom ezt a projektet, akkor természetesen megváltozik a kapcsolatunk. Az FIA nagyon komoly szervezet, és nem lesz ebből konfliktus” – tette hozzá a kétszeres ralivilágbajnok.

A hétvégén Imolában rendezik az Emilia-Romagna Nagydíjat, a helyszínen tartózkodó Williams-pilóta pedig hangsúlyozta, ha az édesapja lenne az FIA elnöke, nagyon óvatosak lennének és kerülnének minden olyan szituációt, ami összeférhetetlenséget eredményezne.

Az utolsó dolog, amit szeretnék, hogy az én vagy az ő imidzse vagy karrierje sérüljön egy ilyen helyzet miatt”

– mondta a Williams Forma-1-es csapatát erősítő Carlos Sainz.

A 63 éves kétszeres ralivilágbajnok hivatalosan még nem jelentette be az indulását az elnöki posztért. Egyelőre csak vizsgálja a lehetőségeket, miután az F1-es paddockban többen is felvetették neki az ötletet. A fia Imolában azt is elárulta, hogy az édesapja most azt fontolgatja, kiket szeretne a választási csapatába, és szeretné megérteni, hogyan működnek a választások az FIA-nál.