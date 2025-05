Lewis Hamilton a 12. helyről rajtolt Imolában, azonban a kemény keverékű abroncsokon tartósan az olasz Andrea Kimi Antonelli mögé szorult. A 34. kör után azonban Hamilton remekül kihasználta a virtuális, majd a teljes biztonsági autós fázist is, így ki tudott állni a boxba friss gumikért, és a hetedik helyen érkezett vissza a nagy hajrára.

Hamilton úgy érezte magát Imolában, mint egykoron Michael Schumacher

Fotó: AFP/Marco Bertorello

Schumachernek érezte magát Hamilton

A hétszeres brit pilóta előbb megelőzte George Russellt, majd Alex Albon és Charles Leclerc afférjából is ő került jól, ezzel feljött a negyedik helyre, ami az eddigi legjobb eredménye a Ferrari pilótájaként.

Nem mellesleg ez volt Hamilton legjobb eredménye a 2024-es Las Vegas-i Nagydíj óta, melyen a második helyet szerezte meg még a Mercedes pilótájaként.

Hamiltont feldobta az előrelépést ténye, Imolában ugyanis a második leggyorsabb kört is ő autózta, az ideje mindössze 0,277 másodperccel maradt el futamgyőztes Max Verstappenétől.

Egyáltalán nem számítottam arra, hogy ma a negyedik helyen fogunk végezni. Nem tudtam, hogy hol leszünk, tekintve, hogy nagyon hátulról indultunk, de az autó remekül működött, a csapat is fantasztikus munkát végzett a stratégiával, hibátlanok voltunk”

– mondta a futam után Hamilton a Sky Sports F1-nek.

Hamilton az olasz szurkolókat méltatta az imolai futam után

Fotó: Luca Bruno/Pool/AFP

„Lassan haladunk előre, Riccardo Adami és én fantasztikus munkát végeztünk a kommunikációval. Nyugodt voltam, ő is az volt, a csapat is végig nyugodt volt és végrehajtotta a stratégiát. Összességében fantasztikus versenyt zártunk, és akár a dobogóért is küzdhettünk volna, ha nem veszítünk pár kört a biztonsági autós fázis alatt” – folytatta a brit pilóta, aki kitért a Ferrari-szurkolókra, akik elképesztő hangulatot teremtettek Imolában.

A rajongók hihetetlenek voltak. Nagyon különleges volt a vörös tenger látványa. Nem tudtam, hogy hányan leszenk a versenyen, majd a Tosa kijáratánál egy hatalmas Ferrari zászló volt, úgyhogy érzésre visszahozta a régi időket. Olyan érzés volt, mint annak idején, amikor Michael Schumacher versenyét néztem Imolában, és láttam ezt a köteléket. Nagyszerű volt átélni, szóval nagy becsben tartom ezt a pillanatot”

– tette hozzá a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, aki az 53 megszerzett pontjával a hatodik helyen áll a pilóták versenyében.