Adrian Newey erős kijelentésekkel provokál, legalábbis így értékelik a sztármérnök szavait az Aston Martin Forma-1-es csapatának formatervezői részlegén. A Motorsport.com szerint utóbbi egységet igencsak felpaprikázta, hogy a Red Bulltól tavaly elcsábított szupertervező azt találta mondani, hiába csodaszép az angol F1-es csapat hurokszimulátora, ha egyszer nem hozza a várt eredményeket. Ja, és legalább két év kell, mire a fiúk megoldják a problémát.

Adrian Newey úgy gondolta, egy-két megfelelő mondattal kicsit felgyorsítja a folyamatokat

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Adrian Newey gyorsan megkapta a választ

„Minden, amit csinálunk, természetesen fejleszthető és fejleszteni is kell, ezt Adrian is így gondolja. És nagyszerű, hogy pontosan tudja, milyen szintre kell eljutnunk. Éppen ezért állít fel még magasabb elvárásokat. De nekem is megvannak a magam elvárásai a részlegen belül, így már csak az a kérdés, hogy milyen gyorsan érjük el őket” – mondta Andy Cowell, a dizájncsapat főnöke James Allen podcastjében.

Valóban két év kellene, hogy eljussunk odáig? Nem, Adrian téved. Hogy Adrian provokál-e bennünket? Természetesen igen.

Ugyanúgy, ahogy Lance Stroll, Fernando Alonso és mindenki más teszi a többiekkel a csapaton belül. Nagyon magasak az elvárások, de éppen ez a közös versengés az, ami segít őket mielőbb elérni. Úgyhogy a dizájncsapatban most mindenki úgy van vele, hogy mutassuk meg neki, hogy téved, nem évek kellenek, hanem csak hónapok.”

Hamarosan kiderül, hogy kinek van igaza, és, hogy Adrian Newey provokációja meghozta-e a kívánt eredményt. Ami biztos, hogy 9 futam után Lance Strollnak 14, Fernando Alonsónak pedig mindössze 2 pontja van, így az Aston Martin 16 ponttal csupán a 11 pontos Alpine-t előzi meg a konstruktőri pontversenyben.

